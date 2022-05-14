Triệu Lệ Dĩnh trở lại phim cổ trang với Dữ Phụng Hành? Fan đặt hết kỳ vọng vào phim, khẳng định 'Dĩnh tỷ chỉ hợp đóng phim cổ trang'

Cột mốc đánh dấu sự thay đổi trong cách lựa chọn kịch bản của Triệu Lệ Dĩnh chính là những kịch bản phim hiện đại. Khoảng 2 năm trở lại đây, nàng tiểu hoa Cbiz tham gia loạt phim như Ai Là Hung Thủ, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia…

Mặc dù Triệu Lệ Dĩnh được nhận xét là có tiến bộ trong diễn xuất nhưng Ai Là Hung Thủ lại có thành tích không tốt, không “bạo”, còn Hạnh Phúc Đến Vạn Gia thì liên tục bị lùi lịch phát sóng.

Hạnh phúc đến từ vạn gia - Ảnh: Internet

Nhìn lại quá khứ có thể thấy Triệu Lệ Dĩnh đa số thành công nhờ vào những vai diễn trong phim cổ trang, từ Cung Tỏa Trầm Hương đến Hoa Thiên Cốt, Hữu Phỉ, Sở Kiều Truyện… Thay đổi hình ảnh là một điều tốt nhưng có vẻ sự thay đổi này không đem lại may mắn cho sự nghiệp của nàng tiểu hoa đán.

Hoa Thiên Cốt - Ảnh: Internet

Ngay khi Triệu Lệ Dĩnh thông báo về phim mới Dữ Phụng Hành đóng cùng với Lâm Canh Tân, người hâm mộ tỏ ra rất vui mừng. Fan cho rằng đây chính là cơ hội để nữ diễn viên khẳng định lại tên tuổi và sức hút của bản thân trên màn ảnh Hoa ngữ.

Fan yêu thích Triệu Lệ Dĩnh đóng phim cổ trang hơn - Ảnh: Internet

Dữ Phụng Hành là bộ phim truyền hình tiên hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhưng cũng không kém phần ngược tâm giữa Thẩm Ly - đệ tử Ma quân, là Bích Thương Vương ngậm châu mà sinh ra của Ma giới và Hành Chỉ - Thượng Cổ Thần, vị thần duy nhất còn sống sót tới hiện nay, từng có thời gian xuống nhân gian làm người phàm. Thẩm Ly và Hành Chỉ được Phất Dung Quân làm chủ, đứng ra định hôn ước. Nhưng sợi dây liên kết vận mệnh hai người lại với nhau là trong quá trình Hành Chỉ làm người, chàng vô tình cứu được Thẩm Ly.