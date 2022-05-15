Triệu Lệ Dĩnh chứng minh EQ cao với những câu nói khiến CĐM suy ngẫm 'Tôi không có người chống lưng, tôi là chỗ dựa của chính mình'

Triệu Lệ Dĩnh sinh ra trong một gia đình thuần nông không có ai làm nghệ thuật, cha cô là nhân viên cảnh sát địa phương, mẹ bán hàng tạp hoá. Một số nguồn tin cho rằng Dĩnh Bảo chỉ học trung học vì gia cảnh không dư dả nên không thể học cao hơn. Khi đã có chút tiếng tăm trong làng giải trí cô thường bị nói là “trình độ bổ túc, kỹ năng diễn xuất không cơ bản”.

Triệu Lệ Dĩnh không tốt nghiệp học viện điện ảnh Bắc Kinh hay được đào tạo bài bản, thậm chí cô chỉ dừng lại ở học trung học tại quê nhà. Nhưng bằng khả năng diễn xuất thiên phú và những nỗ lực không ngừng mà cô đã tự thân vươn lên trong làng giải trí xứ Trung, trở thành một trong những tiểu hoa đán 85 (tức sinh sau năm 1985).

Chắc hẳn trong suy nghĩ của nhiều người cảm thấy rằng EQ của Triệu Lệ Dĩnh không được cao bởi những màn đối đáp không được khéo léo của cô nàng trong quá khứ. Tuy nhiên, nhiều netizen, những lời chia sẻ vô cùng thực tế của nàng tiểu hoa họ Triệu đã đem đến bài học, giá trị về cuộc sống rất hay, giúp ta có thể ngẫm lại về cuộc đời.

1."Mờ mắt vì đố kỵ, mù quáng vì dục vọng, một ý nghĩ nhỏ cũng có thể bị phóng đại chỉ trong chốc lát. Chỉ có buông bỏ mới giúp cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp hơn".

'Chỉ có buông bỏ mới giúp cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp hơn' - Ảnh: Internet

Đố kỵ là bản chất của con người, nhưng đố kỵ, ghen ghét thái quá chỉ khiến con người trở nên xấu xa. Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, nếu bạn cứ ôm lấy khư khư điểm yếu của bản thân và tự "giày vò" mình bằng hạnh phúc của người khác thì như thế chỉ khiến cuộc sống của bạn thêm mệt mỏi mà thôi.

2."Khi còn nhỏ, ước mơ của tôi là làm diễn viên, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành một ngôi sao (minh tinh) cả, có ước mơ là điều tốt, có ước mơ thì phải theo đuổi, muốn theo đuổi được nó thì phải phấn đấu. Chỉ cần bạn phấn đấu, nỗ lực hết mình thì bạn chính là ngôi sao".

Triệu Lệ Dĩnh không xuất thân từ trường lớp diễn xuất chính quy, thậm chí cô còn đến từ một vùng nông thôn nghèo khó. Nhưng chính nhờ như thế mà nàng tiểu hoa đã chứng minh cho mọi người thấy xuất phát điểm cao hay thấp không quá quan trọng, quan trọng nhất là bạn có nỗ lực hết mình vì ước mơ hay không thôi!

3."Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ đối mặt với nó bằng một nụ cười, vì tôi vẫn đang sống hạnh phúc. Tôi hy vọng nụ cười của mình có thể lan tỏa với mọi người xung quanh".

Là một ngôi sao nổi tiếng, đương nhiên Triệu Lệ Dĩnh khó tránh những lời bàn tán, chỉ trích không hay từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, nữ diễn viên hiếm khi tỏ thái độ tức giận, hay gay gắt khi đối mặt với những tin thất thiệt này. Trải qua những thăng trầm trong giới giải trí, nay Triệu Lệ Dĩnh đã trở nên bình tĩnh và luôn tỏ thái độ tích cực với mọi chuyện. Một tâm trạng tốt đương nhiên sẽ giúp chúng ta đưa ra những quyết định sáng suốt, và tỉnh táo hơn là bi quan, tiêu cực!

4.“Vị trí của bạn không phụ thuộc vào những đánh giá của người khác, mà dựa vào sự thể hiện của bản thân. Bạn không cần tiêu chuẩn của người khác để vẽ đường cho cuộc đời mình”.

'Bạn không cần tiêu chuẩn của người khác để vẽ đường cho cuộc đời mình' - Ảnh: Internet

Kế hoạch cuộc đời của mỗi người là khác nhau, bạn không cần đặt tiêu chuẩn của người khác lên mình, hãy sống nghiêm túc và để bản thân không phải hối hận, đó là cách tốt nhất.

5.“Tôi không có người chống lưng, tôi là chỗ dựa của chính mình; Tôi không có thế giới, tôi chinh phục thế giới; Tôi không có vốn liếng thì tôi sẽ tự đi kiếm! Nếu tôi trở nên yếu đuối thì những khó khăn sẽ càng lớn mạnh hơn, nhưng nếu tôi mạnh mẽ thì mọi trở ngại sẽ đều yếu ớt!”.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong gặp gỡ, yêu nhau từ bộ phim Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc và cặp đôi sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng cuộc hôn nhân này đã dừng lại chỉ sau 3 năm mặn nồng. Nhưng rồi sau đó, Triệu Lệ Dĩnh trong công việc và cuộc sống ngày càng rực rỡ, tỏa sáng hơn, mang lại năng lượng tích cực cho nhiều người phụ nữ đã ly hôn.

6.“Càng hiểu nhiều thì nụ cười càng ít, đây là sự trưởng thành. Trải qua những đạo lí đối nhân xử thế và thăng trầm của năm tháng, mong bạn vẫn giữ được sơ tâm và nụ cười rạng rỡ trên môi”.

7."Mạnh mẽ quá lâu khiến ta khó yếu mềm".

8.“Trên hành trình này, tôi đã trải qua nhiều hiểu lầm, lừa dối, phản bội, chia ly, nhớ nhung, và cũng đã nếm trải những cay đắng, đau đớn, mệt mỏi,... Bây giờ, tôi hiểu trưởng thành là như thế nào. Nếu bạn không tiếp tục, làm sao bạn xứng đáng với sự quật cường của bản thân đây!”.

9.“Lời nói từ trong miệng của một người trong một ngày nhiều không đếm xuể, tại sao phải quan tâm từng câu từng chữ của tất cả mọi người trong thiên hạ này? Chỉ cần những người quan tâm đến tôi hiểu tôi là được. Người khác nói như thế nào là quyền tự do của họ, nhưng có thể khiến họ lặng im chính là bản lĩnh của bạn!”.

'Chỉ cần những người quan tâm đến tôi hiểu tôi là được' - Ảnh: Internet

10.“Bản chất của một anh hùng đến từ sức mạnh của trái tim, từ sự kiên trì theo đuổi ước mơ, và từ sự bền bỉ và kiên định với sự nghiệp của mình.”

Khi nghe những câu nói này của Triệu Lệ Dĩnh, nhiều netizen càng thấu hiểu và khâm phục mỹ nhân hơn. Xuất phát điểm không cao, những gì mà nàng tiểu hoa có được như ngày hôm nay không hề dễ dàng gì mà trải qua nhiều thử thách, gian nan và nỗ lực không ngừng nghỉ.