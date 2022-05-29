Thái độ 'gây choáng' của Triệu Lệ Dĩnh khi Phùng Thiệu Phong tha thiết cầu xin tái hôn

Sao quốc tế 29/05/2022 19:55

Mới đây, cư dân mạng đang xôn xao trước thông tin Phùng Thiệu Phong đang cảm thấy vô cùng hối hận vì đã ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh.

Vừa qua, trang Sohu bất ngờ tiết lộ tình tiết cực hot về cặp đôi đình đám làng giải trí Hoa ngữ một thời. Nguồn tin cho biết, hiện giờ, Phùng Thiệu Phong đang cảm thấy vô cùng hối hận vì đã ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh. Nam diễn viên vẫn tha thiết được tái hợp với vợ cũ.

Song, Phùng Thiệu Phong suy sụp, khóc lóc thổ lộ với vợ cũ: "Anh đã yêu em bằng mọi giá thế mà em lại tàn nhẫn như vậy". Thế nhưng, Triệu Lệ Dĩnh vẫn thẳng thừng từ chối lời thỉnh cầu của chồng cũ.

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Chia sẻ về lý do không quay lại với Phùng Thiệu Phong, nàng tiểu hoa 8x cho rằng dù cô và chồng cũ có "gương vỡ lại lành" thì tình cảm vẫn có vết xước. Và ở thời điểm, cô cảm thấy mình và chồng cũ thích hợp làm bạn bè, đồng nghiệp hơn là vợ chồng. Đồng thời, Triệu Lệ Dĩnh cũng bày tỏ mong muốn cả hai sẽ giữ được mối quan hệ tốt để cùng nuôi dạy con chung là bé Tưởng Tưởng.

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Giờ đây, Triệu Lệ Dĩnh đang dồn toàn tâm toàn ý cho công việc và tận hưởng cuộc sống độc thân. Còn về phía Phùng Thiệu Phong, nam diễn viên cũng im hơi lặng tiếng và ít xuất hiện trước công chúng hậu ly hôn. 

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang là nhân vật hot nhất nhì mạng xã hội xứ Trung sau khi xác nhận tái hợp với Lâm Canh Tân trong dự án phim cổ trang mới Dữ Phượng Hành.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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