Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chính thức tái hợp sau 5 năm, netizen háo hức trước viễn cảnh có thêm nhiều cặp đôi quay lại hợp tác

Sao quốc tế 28/05/2022 22:48

Chứng kiến Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp, nhiều fan hâm mộ cũng muốn các cặp đôi này sánh duyên trên màn ảnh thêm một lần nữa.

Mới đây, phía nhà sản xuất Dữ Phượng Hành đã chính thức công bố nam nữ chính trong phim sẽ do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đảm nhận. Đánh dấu cho 5 năm kể từ ngày lần cuối khán giả được chứng kiến cặp đôi trên màn ảnh nhỏ. Ngay sau đó, cư dân mạng đã hào hứng đề cử những cặp đôi nên tái hợp với nhau lần nữa.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chính thức tái hợp sau 5 năm, netizen háo hức trước viễn cảnh có thêm nhiều cặp đôi quay lại hợp tác - Ảnh 1
Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Theo đó, có mặt trong danh sách đề cử đều là những couple từng làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ. Nổi bật nhất phải kể đến Dương Mịch – Triệu Hựu Đình từng hợp tác trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Năm 2017, cặp đôi này đã gây sốt màn ảnh nhỏ với mối tình ngược tâm suốt 3 đời 3 kiếp. Ngoại hình đẹp đôi, diễn xuất ăn ý giúp Dương Mịch – Triệu Hựu Đình trở thành cặp đôi được khán giả mong đợi tái hợp nhiều nhất.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chính thức tái hợp sau 5 năm, netizen háo hức trước viễn cảnh có thêm nhiều cặp đôi quay lại hợp tác - Ảnh 2
Dương Mịch và Triệu Hựu Đình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên trái với dự đoán của nhiều người, cặp đôi được khán giả đề cử tái hợp nhiều nhất lại là Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba. Năm 2021, màn hợp tác của bộ đôi lưu lượng này ở Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đã làm dậy sóng màn ảnh nhỏ. Những khoảnh khắc “tình bể bình” và visual cực đỉnh của Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba khiến khán giả phải bấn loạn.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chính thức tái hợp sau 5 năm, netizen háo hức trước viễn cảnh có thêm nhiều cặp đôi quay lại hợp tác - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chính thức tái hợp sau 5 năm, netizen háo hức trước viễn cảnh có thêm nhiều cặp đôi quay lại hợp tác - Ảnh 4
Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng, nếu Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba có thể tái hợp trong một bộ phim cổ trang thì chắc chắn sẽ cực kỳ bùng nổ. Thậm chí fan couple còn chế ảnh poster của 2 ngôi sao này để đẩy thuyền tái hợp. Mới chỉ là ảnh ghép thôi thế nhưng độ hợp đôi của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đã được khen ngợi hết lời.

- Thật muốn xem Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng cổ trang, nhìn ảnh ghép thôi mà đã thấy chiến lắm rồi.

- Nếu đôi Kiêu Hãnh tái hợp trong một bộ cổ trang ngược luyến tàn tâm thì một con nhan khống như tôi không còn gì hối tiếc cả.

 

Sau màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, nhiều khán giả tin tưởng rằng chắc chắn sẽ có cơ hội để các couple trên hợp tác với nhau lần nữa.

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