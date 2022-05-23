Xinh đẹp nổi tiếng như 'Thần tiên giáng trần' nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba hay Cúc Tịnh Y cũng phải chào thua trước phân cảnh này

Kể cả là đối với những mỹ nhân sở hữu nhan sắc đỉnh cao như Địch Lệ Nhiệt Ba , Cúc Tịnh Y hay Dương Mịch cũng khó lòng giữ vững được nét xinh đẹp trong các phân cảnh dưới mưa.

Trong các bộ phim của làng giải trí Hoa ngữ, đạo diễn thường thêm vào những cảnh trong mưa để gia tăng cảm xúc của khán giả. Tuy nhiên để thực hiện một phân cảnh dưới mưa, cả đoàn làm phim và diễn viên đều phải vất vả để hoàn thành nhưng đôi khi kết quả lại không như mong đợi.

Trong dự án Nữ Vệ Sĩ Xinh Đẹp (2016), nữ diễn viên đã phải tốn rất nhiều công sức để lột xác hình tượng, tuy nhiên cảnh phim trong mưa đã khiến nàng tiểu hoa đán bị dìm nhan sắc một cách đáng kể.

Dù được đánh giá là một mỹ nhân có ngũ quan hài hoà, thần thái sắc sảo nhưng điều này cũng không cứu được Nhiệt Ba khỏi những cơn mưa.

Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Quan Tiểu Địch trong phim Nữ Vệ Sĩ Xinh Đẹp. Vẫn giữ hình tượng xinh đẹp nhưng nữ diễn viên có chút lột xác về tính cách và trang phục của nhân vật. Để có thể tham gia dự án này, Nhiệt Ba đã phải cố gắng luyện tập một cách chăm chỉ nhưng cô nàng vẫn bị netizen cho rằng là mới chỉ diễn ở mức tròn vai và chưa có gì đặc sắc.

Cúc Tịnh Y

Gương mặt nhợt nhạt khác hẳn hình ảnh xinh đẹp thường thấy của Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Dù là một nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhờ nhan sắc xinh đẹp và tạo hình chỉn chu trong mỗi nhân vật, Cúc Tịnh Y vẫn bị cảnh mưa trong dự án Vân Tịch Truyện dìm không thương tiếc.

Trong dự án Vân Tịch Truyện đình đám, ''mỹ nhân 4000 năm'' trong vai chính Vân Tịch đã chiếm trọn tình yêu của người hâm mộ với tạo hình đáng yêu cùng lối diễn xuất duyên dáng. Bộ phim đã đưa tên tuổi của nữ diễn viên đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Dương Mịch

Dương Mịch trong phân đoạn dưới mưa - Ảnh: Internet

Tường thành nhan sắc hoa ngữ Dương Mịch cũng không thể chạy thoát khỏi những cơn mưa. Có thể nói, đại mỹ nhân là một trong những diễn viên bị "dìm hàng" thảm nhất khi đóng phân cảnh mưa khi nhan sắc được ví như ''thần tiên giáng thế'' của cô nàng bỗng chốc biến đi đâu mất để lại sự thất vọng to lớn từ phía khán giả.

Dương Mịch tham gia dự án Phù Dao Hoàng Hậu trong vai chính Phù Dao, dù bộ phim và nữ diễn viên đều gặt hái được nhiều thành công nhưng vẫn vấp phải một số ý kiến trái chiều từ phía người xem.

Có thể thấy dù là những mỹ nhân xinh đẹp xuất sắc nhưng không phải ai cũng có thể diễn xuất sắc mà giữ được nét đẹp của mình trong những cảnh mưa.