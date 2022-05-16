Diễn xuất lên trình, Cúc Tịnh Y khiến dân tình háo hức với phân cảnh 'ướt át' chỉ mong phim được ra mắt nhanh chóng

Sao quốc tế 16/05/2022 17:21

Phân đoạn rơi lệ của Cúc Tịnh Y trong phim Hoa Nhung nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ phía người hâm mộ.

Hoa Nhung là bộ phim cổ trang đánh dấu sự hợp tác của cặp tuấn nam mỹ nữ Quách Tuấn Thần và Cúc Tịnh Y. Ngay từ khi khai máy, bộ phim này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, ê-kíp của đoàn phim vừa tiết lộ một phân cảnh diễn xuất bằng mắt của Cúc Tịnh Y trong phim mới. Ngay lập tức, bài viết trên đã nhận được vô số bình luận khen ngợi của cư dân mạng vì diễn xuất lên trình của ''mỹ nhân 4000 năm''. 

Diễn xuất lên trình, Cúc Tịnh Y khiến dân tình háo hức với phân cảnh 'ướt át' chỉ mong phim được ra mắt nhanh chóng - Ảnh 1
Phân cảnh khiến nhiều người bất ngờ về khả năng diễn xuất của Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Ngay sau khi phân cảnh trên được đăng tải đã có rất nhiều netizen cho rằng cô nàng đang thực sự tiến bộ trong Hoa Nhung bởi lẽ trước đó nhắc đến Cúc Tịnh Y, khán giả sẽ ngay lập tức nghĩ về một nữ diễn viên ngoài vẻ đẹp ra thì khi lên hình chẳng thể diễn được nét nào ra hồn và thường được đánh già là khá đơ trong các cảnh có sự góp mặt của mình. 

Diễn xuất lên trình, Cúc Tịnh Y khiến dân tình háo hức với phân cảnh 'ướt át' chỉ mong phim được ra mắt nhanh chóng - Ảnh 2
Nữ diễn viên Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Một số cư dân mạng bình chọn:

- Diễn xuất của Cúc Tịnh Y trước nay cứ tầm tầm trung trung, không có tí đột phá nào. Nhìn ánh mắt có hồn thế kia là thấy tiến bộ rồi. Tự nhiên lại thấy hóng phim rồi đấy.

- Nhìn ảnh bả khóc kìa, ai bảo chị tôi diễn đơ thì sáng mắt lên chưa. Cúc Tịnh Y mãi đỉnh.

- Thấy thực ra Cúc Tịnh Y diễn xuất tuy không phải là tốt nhưng cũng không đến nỗi quá tệ mà. Trau dồi và cải thiện dần là được.

- Hóng quá, có thể nhanh ra phim được không?

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