Hậu Trương Triết Hạn bị 'cấm sóng', Vân Tịch Truyện phải làm lại 'bản mới', chỉ giữ lại 'nữ chính' Cúc tịnh Y?

Sao quốc tế 26/04/2022 15:31

Sau khi 'Vân Tịch Truyện' bị gỡ bỏ do bê bối của Trương Triết Hạn, nhà sản xuất có ý định quay lại bản mới.

Sau khi Trương Triết Hạn bị cấm sóng, phim truyền hình “Vân Tịch truyện” bị gỡ bỏ, nhà sản xuất có ý định làm lại với dàn diễn viên mới.

Ngày 25/4, Sohu đưa tin bộ phim truyền hình cổ trang Vân Tịch truyện do Cúc Tịnh Y Trương Triết Hạn đóng chính, chuẩn bị làm lại bản mới. Lý do là nam chính Trương Triết Hạn vướng bê bối khiến dự án bị xóa bỏ trên các nền tảng trực tuyến và không thể chiếu trên đài truyền hình do lệnh cấm của Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA).

Hậu Trương Triết Hạn bị 'cấm sóng', Vân Tịch Truyện phải làm lại 'bản mới', chỉ giữ lại 'nữ chính' Cúc tịnh Y? - Ảnh 1
Trương Triết Hạn - Ảnh minh họa: Internet

Vân Tịch truyện phát sóng năm 2018, dự án mới sẽ có tên Không thể trêu vào Hàn Vân Tịch, thời lượng rút ngắn từ 48 tập xuống còn 24 tập. Ngoài ra, dàn diễn viên, ê-kíp thực hiện phim đều được thay mới.

Hậu Trương Triết Hạn bị 'cấm sóng', Vân Tịch Truyện phải làm lại 'bản mới', chỉ giữ lại 'nữ chính' Cúc tịnh Y? - Ảnh 2
Vân Tịch Truyện - Ảnh minh họa: Internet

Khi biết được thông tin, người hâm mộ của hai diễn viên Cúc Tịnh Y và Trương Triết Hạn cảm thấy không hài lòng. Trong đó, fan nữ chính đổ lỗi phim bị cấm là do bê bối của Trương Triết Hạn. Còn fan Trương Triết Hạn cho rằng nam diễn viên bị xử ép, scandal chưa rõ ràng và Trương Triết Hạn vẫn đang đi kêu oan.

Biên kịch của Vân Tịch truyện là Kim Viện Viện cũng tỏ thái độ không hài lòng khi nhà sản xuất làm lại phim chỉ sau 4 năm.

Dự án Vân Tịch truyện phát sóng năm 2018 có thành tích tốt giúp Cúc Tịnh Y và Trương Triết Hạn nâng cao được vị thế của mình trong dòng phim truyền hình cổ trang Trung Quốc. Tương tác của hai diễn viên tốt, được nhiều khán giả yêu thích, thúc đẩy nhà sản xuất tái hợp họ trong bộ phim Như Ý Phương Phi sau hai năm.

Hậu Trương Triết Hạn bị 'cấm sóng', Vân Tịch Truyện phải làm lại 'bản mới', chỉ giữ lại 'nữ chính' Cúc tịnh Y? - Ảnh 3
Như Ý Phương Phi - Ảnh minh họa: Internet

Trương Triết Hạn là nam diễn viên đang lên tại làng phim ảnh Hoa ngữ. Anh gia nhập showbiz từ năm 2010 và sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ. Thời gian đầu mới đóng phim, Trương Triết Hạn tham gia chủ yếu các tác phẩm của biên kịch Vu Chính như Cung tỏa lưu ly, Cung tỏa liên thành, Chế tạo mỹ nhân, Bán yêu khuynh thành, Triều ca…

Hậu Trương Triết Hạn bị 'cấm sóng', Vân Tịch Truyện phải làm lại 'bản mới', chỉ giữ lại 'nữ chính' Cúc tịnh Y? - Ảnh 4
Sơn Hà Lệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên anh tháng 8/2021, Trương Triết Hạn vướng bê bối về lịch sử chính trị, khiến anh bị các cơ quan ngôn luận của Trung Quốc chỉ trích. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc nam diễn viên bị “khui” lại ảnh đi đám cưới tại một ngôi đền được cho là nhạy cảm với người Trung Quốc và chụp ảnh check in ở một đền thờ khác thờ tội phạm chiến tranh. Các tài khoản mạng xã hội với hàng chục triệu người theo dõi của Trương Triết Hạn bị xóa bỏ. Nam diễn viên bị cấm sóng, tên tuổi bị xóa khỏi các dự án cũ và không được xuất hiện trên truyền thông. Do đó, phim Vân Tịch truyện cũng bị xếp kho.

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