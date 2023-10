Hậu Trương Triết Hạn bị 'cấm sóng', Vân Tịch Truyện phải làm lại 'bản mới', chỉ giữ lại 'nữ chính' Cúc tịnh Y?

Sau khi Trương Triết Hạn bị cấm sóng, phim truyền hình “Vân Tịch truyện” bị gỡ bỏ, nhà sản xuất có ý định làm lại với dàn diễn viên mới.

Ngày 25/4, Sohu đưa tin bộ phim truyền hình cổ trang Vân Tịch truyện do Cúc Tịnh Y và Trương Triết Hạn đóng chính, chuẩn bị làm lại bản mới. Lý do là nam chính Trương Triết Hạn vướng bê bối khiến dự án bị xóa bỏ trên các nền tảng trực tuyến và không thể chiếu trên đài truyền hình do lệnh cấm của Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA).