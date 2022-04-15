Pha tự 'dìm' nhan sắc đi vào lịch sử của Cúc Tịnh Y, netizen nhìn vào chỉ muốn 'té ngửa'

Sao quốc tế 15/04/2022 22:28

Xuất hiện trên phim trường Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4, đập vào mắt người hâm mộ không phải là nhan sắc xinh đẹp của Cúc Tịnh Y, mà thay vào đó sự chú ý của họ hướng về một thứ khiến cô nàng bị dìm nhan sắc thảm hại.

Ngày 13/4, ảnh hậu trường của Cúc Tịnh Y trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 lan truyền trên. Người hâm mộ dĩ nhiên rất chờ đời vào tạo hình của nữ chính Cúc Tịnh Y, bởi không biết cô nàng có lại tiếp tục kiên điện với phong cách trước đây vốn đã nhàm chán trong mắt netizen hay sẽ là một sự đổi mới gây bất ngờ cho tất cả mọi người. 

Pha tự 'dìm' nhan sắc đi vào lịch sử của Cúc Tịnh Y, netizen nhìn vào chỉ muốn 'té ngửa' - Ảnh 1
Pha tự 'dìm' nhan sắc đi vào lịch sử của Cúc Tịnh Y, netizen nhìn vào chỉ muốn 'té ngửa' - Ảnh 2
Hàng lông mày có phần đậm và dày khiến cô nàng bị ''dìm'' nhan sắc cực kỳ - Ảnh: Internet

Cụ thể, tạo hình, lẫn trang phục của Cúc Tịnh Y đã bớt lồng lộn và ôm sát cơ thể hơn. Dây dợ, trang sức trên đầu cũng không còn, thay vào đó là kiểu búi tóc cao nửa đầu của các “hiệp nữ”. Tuy nhiên, phần hóa trang vẫn tương đối ''thảm họa'' đặc biệt nhất phải là hàng lông mày. Trong khi các sao nữ đóng cổ trang đều chuộng kiểu “lá liễu” mảnh giúp gương mặt thanh thoát và hiền dịu, không hiểu sao Cúc Tịnh Y vẫn xài dáng lông mày này. Điều này khiến cho netizen được một phen ''té ngửa'' vì không những kiểu make up lông mày không hợp với nữ diễn viên mà nó còn khiến cho Cúc Tịnh Y bị ''dìm'' nhan sắc một cách đáng kể.

Pha tự 'dìm' nhan sắc đi vào lịch sử của Cúc Tịnh Y, netizen nhìn vào chỉ muốn 'té ngửa' - Ảnh 3
Pha tự 'dìm' nhan sắc đi vào lịch sử của Cúc Tịnh Y, netizen nhìn vào chỉ muốn 'té ngửa' - Ảnh 4
Lông mày thật của Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

 

 

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Lại mắc bệnh ngôi sao, Cúc Tịnh Y có một yêu cầu vô cùng khắt khe đối với bạn diễn nam của mình, netizen nhìn vào yêu cầu chỉ biết ''lắc đầu ngao ngán''.

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