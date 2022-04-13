Lại mắc bệnh ngôi sao, Cúc Tịnh Y có một yêu cầu vô cùng khắt khe đối với bạn diễn nam của mình, netizen nhìn vào yêu cầu chỉ biết ''lắc đầu ngao ngán''.

Việc Cúc Tịnh Y vướng vào tin đồn mắc bệnh ngôi sao dường như đã là một câu chuyện quá quen thuộc tại Cbiz. Cụ thể, nữ diễn viên khi thì tự ý đổi lớp make up theo ý mình, khi thì thường xuyên đến muộn khiến mọi người trong đoàn phải chờ đợi,... Hay mới đây nhất, cô nàng còn tự mình đưa ra những tiêu chuẩn cho bạn diễn của mình, không khỏi khiến netizen cảm thấy quá vô lý.

CĐM đang tỏ ra ngáo ngán với căn bệnh ngôi sao của Cúc Tịnh Y - Internet

Cụ thể, Cúc Tịnh Y đặt ra yêu cầu đối với các bạn diễn nam của mình là không ai được phép quá cao, lý tưởng nhất là nên cao từ 1m75 đổ xuống, để khi đứng bên cạnh cô, cả 2 trông sẽ đẹp đôi hơn bởi thân hình của nữ diễn viên khá nhỏ nhắn.

Trước yêu cầu này của Cúc Tịnh Y, đa phần cư dân mạng đều bày tỏ sự không vừa ý, cho rằng nữ diễn viên đang mắc bệnh ngôi sao khá ''nặng'' và khuyên cô nên tập trung làm thật tốt phần diễn xuất của mình thay vì đòi hỏi quá nhiều thứ.

Hiện tại Cúc Tịnh Y đang quay Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 cùng Trần Triết Viễn cao đúng 180cm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-hoi-qua-vo-ly-cuc-tinh-y-lai-tu-khien-ban-than-vuong-vao-lum-xum-khong-dang-co-netizen-phan-no-riet-roi-chang-con-mieng-ton-trong-ban-dien-luon-a-462063.html