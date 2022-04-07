'Trong cái rủi , có cái may', kiểu makeup hay bị chê lố của Cúc Tịnh Y cuối cùng cũng có tác dụng khi chung khung hình với 2 mỹ nhân khác

Có dịp ngồi cạnh nhau tại một sự kiện, nhan sắc của ba mỹ nhân gồm Trình Tiêu, Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc nhanh chóng được netizen đặt lên bàn cân. Không mất quá nhiều thời gian, để netizen đưa ra kết luận người thắng cuộc trong bàn cân này đó chính là Cúc Tịnh Y.

Nhan sắc của cả 3 mỹ nhân trong một khung ảnh - Ảnh: Internet

Cụ thể, từ thần thái cho đến tạo hình của Cúc Tịnh Y đều mang một vẻ đẹp ''trong sáng''. Ngay cả ánh đèn mờ ảo và chất lượng ảnh thấp cũng không hề hấn gì. Điều này giúp cô lấn át hoàn toàn so với 2 mỹ nhân ngồi cạnh, qua đó thu hút toàn bộ spotlight hướng về mình.