'Trong cái rủi , có cái may', kiểu makeup hay bị chê lố của Cúc Tịnh Y cuối cùng cũng có tác dụng khi chung khung hình với 2 mỹ nhân khác

Sao quốc tế 07/04/2022 18:47

Nhờ kiểu makeup đặc trưng hay bị chê lố của mình, mà Cúc Tịnh Y đã chiếm toàn bộ spotlight trong buổi sự kiện mới đây.

Có dịp ngồi cạnh nhau tại một sự kiện, nhan sắc của ba mỹ nhân gồm Trình Tiêu, Cúc Tịnh YBạch Lộc nhanh chóng được netizen đặt lên bàn cân. Không mất quá nhiều thời gian, để netizen đưa ra kết luận người thắng cuộc trong bàn cân này đó chính là Cúc Tịnh Y.

'Trong cái rủi , có cái may', kiểu makeup hay bị chê lố của Cúc Tịnh Y cuối cùng cũng có tác dụng khi chung khung hình với 2 mỹ nhân khác - Ảnh 1
'Trong cái rủi , có cái may', kiểu makeup hay bị chê lố của Cúc Tịnh Y cuối cùng cũng có tác dụng khi chung khung hình với 2 mỹ nhân khác - Ảnh 2
'Trong cái rủi , có cái may', kiểu makeup hay bị chê lố của Cúc Tịnh Y cuối cùng cũng có tác dụng khi chung khung hình với 2 mỹ nhân khác - Ảnh 3
Nhan sắc của cả 3 mỹ nhân trong một khung ảnh - Ảnh: Internet

Cụ thể, từ thần thái cho đến tạo hình của Cúc Tịnh Y đều mang một vẻ đẹp ''trong sáng''. Ngay cả ánh đèn mờ ảo và chất lượng ảnh thấp cũng không hề hấn gì. Điều này giúp cô lấn át hoàn toàn so với 2 mỹ nhân ngồi cạnh, qua đó thu hút toàn bộ spotlight hướng về mình. 

Trình Tiêu và Bạch Lộc trong đêm sự kiện đó. Cả hai mỹ nhân đều mang nét đẹp riêng, nếu như Trình Tiêu gây ấn tượng với đôi mắt đeo lens to tròn thì nhan sắc tự nhiên của Bạch Lộc là điểm thu hút khán giả.

'Trong cái rủi , có cái may', kiểu makeup hay bị chê lố của Cúc Tịnh Y cuối cùng cũng có tác dụng khi chung khung hình với 2 mỹ nhân khác - Ảnh 4

Kiểu makeup cộp mác Cúc Tịnh Y với lớp nền trắng bóc và môi đỏ/cam thường xuyên bị nhận xét “một màu”, “quá đậm”, “làm quá”… Tuy nhiên, điều này vẫn không làm cô nàng phải quyết định chuyển đi phong cách make up của mình và như chúng ta đã thấy, cuối cùng thì nó cũng đã phát huy tác dụng. 

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Từ khóa:   Cúc Tịnh Y Trình Tiêu Bạch Lộc Sao Hoa Ngữ Cbiz

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