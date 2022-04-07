'Trong cái rủi , có cái may', kiểu makeup hay bị chê lố của Cúc Tịnh Y cuối cùng cũng có tác dụng khi chung khung hình với 2 mỹ nhân khác

Nhờ kiểu makeup đặc trưng hay bị chê lố của mình, mà Cúc Tịnh Y đã chiếm toàn bộ spotlight trong buổi sự kiện mới đây.
- "Chị đại" Kim Hye Soo tiết lộ cách giữ dáng cực đơn giản, tuổi 53 vẫn có thể sở hữu thân hình thiếu nữ
- "Nữ thần không tuổi" Song Hye Kyo tiết lộ hình ảnh gần đây với mái tóc ngắn cực sang chảnh, thần thái vẫn đỉnh như ngày nào
Có dịp ngồi cạnh nhau tại một sự kiện, nhan sắc của ba mỹ nhân gồm Trình Tiêu, Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc nhanh chóng được netizen đặt lên bàn cân. Không mất quá nhiều thời gian, để netizen đưa ra kết luận người thắng cuộc trong bàn cân này đó chính là Cúc Tịnh Y.
Cụ thể, từ thần thái cho đến tạo hình của Cúc Tịnh Y đều mang một vẻ đẹp ''trong sáng''. Ngay cả ánh đèn mờ ảo và chất lượng ảnh thấp cũng không hề hấn gì. Điều này giúp cô lấn át hoàn toàn so với 2 mỹ nhân ngồi cạnh, qua đó thu hút toàn bộ spotlight hướng về mình.
Trình Tiêu và Bạch Lộc trong đêm sự kiện đó. Cả hai mỹ nhân đều mang nét đẹp riêng, nếu như Trình Tiêu gây ấn tượng với đôi mắt đeo lens to tròn thì nhan sắc tự nhiên của Bạch Lộc là điểm thu hút khán giả.
Kiểu makeup cộp mác Cúc Tịnh Y với lớp nền trắng bóc và môi đỏ/cam thường xuyên bị nhận xét “một màu”, “quá đậm”, “làm quá”… Tuy nhiên, điều này vẫn không làm cô nàng phải quyết định chuyển đi phong cách make up của mình và như chúng ta đã thấy, cuối cùng thì nó cũng đã phát huy tác dụng.