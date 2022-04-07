"Nữ thần không tuổi" Song Hye Kyo tiết lộ hình ảnh gần đây với mái tóc ngắn cực sang chảnh, thần thái vẫn đỉnh như ngày nào

Sao quốc tế 07/04/2022 18:14

Mới đây "mỹ nhân xứ Hàn" Song Hye Kyo khoe vẻ đẹp không tuổi trong loạt ảnh mới. Nhan sắc của nữ thần họ Song dường như chưa bao giờ hết nhạt phai theo năm tháng.

Song Hye Kyo đã đăng một số bức ảnh mạng xã hội của mình vào ngày 6/4. 

'Nữ thần không tuổi' Song Hye Kyo tiết lộ hình ảnh gần đây với mái tóc ngắn cực sang chảnh, thần thái vẫn đỉnh như ngày nào - Ảnh 1

Những bức ảnh được đăng tải cho thấy cô nàng Song Hye Kyo đổi vibe với kiểu tóc ngắn gọn gàng, mặc bộ trang phục toàn màu trắng, tạo nên một khí chất lôi cuốn khó cưỡng. Ngoài ra, Song Hye Kyo còn diện chiếc váy ngắn tay tỏa ra "hương vị thanh xuân". 

'Nữ thần không tuổi' Song Hye Kyo tiết lộ hình ảnh gần đây với mái tóc ngắn cực sang chảnh, thần thái vẫn đỉnh như ngày nào - Ảnh 2

Trong những bộ hình gần nhất, người đẹp không tuổi thường xuất hiện với phong cách cá tính, nổi loạn, hoặc các "bộ cánh" khoe thân hình gợi cảm, toát lên vẻ quyền lực.

'Nữ thần không tuổi' Song Hye Kyo tiết lộ hình ảnh gần đây với mái tóc ngắn cực sang chảnh, thần thái vẫn đỉnh như ngày nào - Ảnh 3

Bí quyết giữ được nét đẹp "mãi tuổi 18" của cô nàng chính là luôn ưu tiên việc rửa mặt làm sạch da được thực hiện vào mỗi tối, ngay cả khi không trang điểm. Người đẹp cũng khuyên các bạn gái nên tẩy da chết định kỳ 1 – 2 lần/tuần để tránh tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông, nguyên nhân gây ra mụn.

'Nữ thần không tuổi' Song Hye Kyo tiết lộ hình ảnh gần đây với mái tóc ngắn cực sang chảnh, thần thái vẫn đỉnh như ngày nào - Ảnh 4

Song Hye Kyo sinh năm 1981, 42 tuổi, gây chú ý với vẻ đẹp tựa nữ thần khó tin so với tuổi thật của mình. Cô nàng đang rục rịch quay lại màn ảnh nhỏ qua bộ phim truyền hình "The Glory" của Netflix. 

Được biết, vào ngày 5 tháng 7 năm 2017, Song Hye Kyo và nam diễn viên Song Joong Ki trong bộ phim truyền hình Hậu duệ mặt trời tuyên bố kết hôn. Tuy nhiên, vào năm 2019, cả hai chính thức đường ai nấy đi. 

Theo New1korea

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