Lee Joon Gi chia sẻ về cái kết không được phát sóng của “Người tình ánh trăng” sau 6 năm

Bộ phim xoay quanh một phụ nữ trẻ tên là Hae Soo (IU), người bị rơi xuống hồ và quay ngược thời gian về thời đại Goryeo, nơi cô tình cờ rơi vào cung điện hoàng gia gồm nhiều hoàng tử đẹp trai. Khi yêu một người và nhận lại trái tim tan vỡ, cuối cùng cô lại yêu vị hoàng tử "xấu xa" Wang So (Lee Joon Gi).

Lee Joon Gi chia sẻ: “Tôi đã nhận được năng lượng tốt từ dàn diễn viên. Ngay cả bây giờ, những người xin chữ ký cũng không biết các dự án khác của tôi và chỉ biết đến tôi qua 'Scarlet Heart: Goryeo' mà thôi.”

Khi Jae Jae đề cập rằng người hâm mộ muốn có mùa thứ hai, nam diễn viên chân thành nói thêm: “Tôi cũng hy vọng vào mùa thứ hai. Chúng tôi đã bàn bạc rất nhiều về vấn đề này ”. Lee Joon Ki cho rằng sẽ thật tuyệt nếu Hae Soo và các hoàng tử ở thời Goryeo có thể gặp lại nhau.

Lee Joon Gi đã bật mí về phần kết không được phát hành của bộ phim: “Chúng tôi đã quay cảnh Wang So và Hae Soo gặp lại nhau. Nam chính - như một người lạ, sẽ đến trước mặt Hae Soo và đưa cho cô một chiếc khăn tay. Khi cô nhìn anh, anh đứng đó như một người không biết gì về những chuyện đã xảy ra ở Goryeo. Anh chỉ cười và quay đi. Sau đó, Hae Soo đã gọi Wang So và anh ấy đã quay lại nhìn. Cuối cùng, Hae Soo đã mỉm cười với người lạ ấy.”

Lee Joon Ki chia sẻ thêm về việc có thể đạo diễn đã ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan cho đến phút cuối cùng và suy nghĩ về hai trường hợp: đi đến một kết thúc sâu sắc hơn nhưng đau đớn, hoặc đi đến một kết thúc mang lại cảm giác hy vọng cho người xem. Nam diễn viên cũng nghĩ đạo diễn cho rằng sẽ là tốt nhất nếu cái kết để lại ấn tượng sâu sắc hơn. Tuy nhiên, cái kết thực sự lại đau lòng và mang nhiều nuối tiếc cho người hâm mộ.

Hiện tại, Lee Joon Ki đang tích cực tham gia các chương trình phỏng vấn để quảng bá cho bộ phim mới nhất “Again My Life” được công chiếu vào ngày 8 tháng 4 lúc 10 giờ tối (giờ Hàn Quốc). Bộ phim kể về một công tố viên thoát chết trong gang tấc sau khi truy vết một kẻ quyền thế. Sau đó, như được ban cho một cuộc sống mới, anh quyết tâm vạch trần những kẻ âm mưu hãm hại mình và bắt họ phải trả giá cho tội lỗi mà họ gây ra cho nhiều người khác.

Theo Soompi