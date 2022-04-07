"Chị đại" Kim Hye Soo tiết lộ cách giữ dáng cực đơn giản, tuổi 53 vẫn có thể sở hữu thân hình thiếu nữ

Nữ diễn viên Kim Hye Soo cho biết chị rất thích tập Muay Thái. Vào ngày 6/4, Kim Hye Soo đã đăng tải hình ảnh chị đang Muay Thái trên Instagram với nội dung: "Muay Thái vào thứ hai này". Kim Hye Soo trong bức ảnh mặc áo nỉ, đội mũ và đang say sưa luyện tập . Trong trang phục thể thao ôm sát cơ thể, chị đẹp cho thấy thân hình khỏe khoắn, trẻ trung đáng ngưỡng mộ.

Kim Hye Soo sinh năm 1970, năm nay 53 tuổi. Cô ấy đã nhận được những đánh giá tích cực cho vai chính trong bộ phim "Tòa án vị thành niên" phát trên Netflix vào tháng Hai.

Kim Hye Soo nổi tiếng là nữ diễn viên sở hữu body săn chắc, thon gọn, chiều cao khủng 1m70 cùng đường cong vô cùng quyến rũ.

Kim Hye Soo dù đã ở độ tuổi ngũ tuần nhưng vẫn có được vóc dáng và đôi chân đẹp như mơ, nuột nà không tì vết. Đặc biệt, ngoài đôi chân dài và tỷ lệ body hoàn hảo, Kim Hye Soo còn sở hữu vòng một căng đầy gợi cảm khiến ai cũng ganh tị.

Có được vóc dáng đạt đỉnh cao thế này, Kim Hye Soo lại càng thoải mái với phong cách gợi cảm, dù qua bao năm vẫn luôn nằm trong top những "chị đại" sở hữu body cực phẩm đẹp nhất Kbiz.

Theo New1korea