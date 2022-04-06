Bất ngờ xuất hiện bản sao của mỹ nữ 4.000 năm: Diễn xuất liệu có 'trên cơ' Cúc Tịnh Y?

Mỹ nhân này được đánh là có ngoại hình, lẫn khuôn mặt cực kỳ giống với nữ diễn viên Cúc Tịnh Y.

Vào tối ngày 4/4, loạt ảnh một mỹ nhân khoe sắc trong trang phục cổ trang đã khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Được biết, gương mặt của mỹ nhân này cực kỳ giống với Cúc Tịnh Y.

Cụ thể, người trong loạt ảnh đó là nữ diễn viên - idol Hứa Giai Kỳ đã hóa thân thành mỹ nhân cổ trang cho tiết mục Đêm Thanh Minh Kỳ Diệu trên đài Hà Nam.

Lại có thêm một bản sao Cúc Tịnh Y? - Ảnh: Internet

Nhiều netizen đã cảm thấy giật mình vì không tài nào nhận ra đây chính là Hứa Giai Kỳ. Dẫu vậy, thì phần lớn người hâm mộ đều không cảm thấy Hứa Giai Kỳ phù hợp với tạo hình này và có cảm giác như cô đang bị dìm đi nhan sắc của mình.

Cúc Tịnh Y và Hứa Giai Kỳ năm xưa trong Như Ý Phương Phi - Ảnh: Internet

Có thể nhiều người không biết, cả Hứa Giai Kỳ và Cúc Tịnh Ý từng hợp tác trong Như Ý Phương Phi với nhau. Có thể thấy khi nhìn cả 2 mỹ nhân trong một bức hình có thể dễ dàng nhận ra 2 người hoàn toàn không giống hệt nhau. Thế nhưng trong những hình ảnh mới nhất bên trên, khán giả đều sốc nặng và càng ngày càng thất vọng khi Hứa Giai Kỳ như đang đánh mất chính mình. Gần đây trong loạt poster phim Thanh Phong Lãng Nguyệt Hoa Chính Khai, Hứa Giai Kỳ cũng đón nhận nhiều chỉ trích vì "giao diện" đơ cứng, không còn đẹp tự nhiên như xưa.

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