Dự án cổ trang 'gây bão' của Cúc Tịnh Y bất ngờ bị remake sau 4 năm

Dự án phim 'Vân Tịch truyện" của Cúc Tịnh Y và Trương Triết Hạn sắp sửa được remake khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Dự án cổ trang "Vân Tịch Truyện" đã trở thành "cú hit" vang dội đưa tên tuổi Cúc Tịnh Y đến gần hơn với khán giả đại chúng vào năm 2018. Ngoài ra, bộ phim còn tạo nên sức hút cho cặp đôi Trương Triết Hạn và Cúc Tịnh Y rất được yêu thích. Thậm chí, cả hai đã mạnh dạn tái hợp ở dự án "Như Ý Phương Phi" chỉ sau 2 năm.

Mới đây, thông tin Vân Tịch Truyện sắp được remake đang khiến dân tình khắp cõi mạng bàn tán xôn xao. Cụ thể, mạng xã hội Weibo đang lan truyền tin tức "làm lại" bộ phim Vân Tịch Truyện từng được Cúc Tịnh Y và Trương Triết Hạn đóng chính.

Tuy nhiên, nhiều yếu tố của phim sẽ được thay đổi, đầu tiên chính là tựa đề. Phim sẽ từ "Vân Tịch Truyện" được đổi thành "Không Thể Trêu Vào Hàn Vân Tịch", số tập cũng rút ngắn từ 48 xuống còn 24 tập. bên cạnh đó, ekip phim từ sản xuất, đạo diễn đến biên kịch cũng được "thay máu" toàn bộ.

Hiện tại, dự án "Vân Tịch Truyện" remake đang khiến khán giả vô cùng bất ngờ và hoang mang. Bên cạnh cái tên mới, cư dân mạng còn cho rằng một dự án phim mới 4 năm tuổi đời không có lý do gì để được làm lại sớm như vậy. Ngoài ra, thông tin về ekip cũng như nhan đề mới, "Vân Tịch Truyện" remake chưa tiết lộ cái tên nào sẽ thay Cúc Tịnh Y và Trương Triết Hạn đóng chính. Nội dung sơ bộ của phim cũng đang được giữ kín.

"Vân Tịch truyện" có nội dung xoay quanh nhân vật Hàn Vân Tịch, người con gái xuất thân nhà y, tuy khuôn mặt xấu xí do nhiễm độc dược nhưng lại tốt bụng, thiện lương. Vân Tịch tinh thông y thuật, thông minh cơ trí nên phải chịu cảnh bị người khác ghen ghét đố kỵ. Nàng được hoàng đế ban hôn với Tần vương Long Phi Dạ, đến Tần Vương phủ làm một vương phi hữu danh vô thực.

Thay thế Trịnh Sảng, Cúc Tịnh Y lần đầu sánh đôi với Tiêu Chiến trong dự án phim tình cảm mới Thông tin cặp đôi "trai tài gái sắc" Tiêu Chiến và Cúc Tịnh Y chuẩn bị "nên duyên" trong dự án phim mới khiến cộng đồng mạng xôn xao.

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