Loạt sao đình đám Cbiz giảm cân, nhưng sao lại biến thành 'thảm họa' thế này: La Vân Hi ‘da bọc xương’, Cúc Tịnh Y lộ khuôn mặt biến dạng

La Vân Hi, Cúc Tịnh Y,... cùng loạt sao Hoa ngữ giảm cân quá đà để trở nên xinh đẹp hơn nhưng kết quả lại ''ét ô ét''.

Những diễn viên hàng đầu Cbiz luôn được biết đến với ngoại hình ''hoàn hảo'' để xuất hiện trước mặt công chúng, nhưng ít ai biết rằng để có được body vạn người mê như vậy họ đã phải theo sát quá trình ăn uống của bản thân. Tuy nhiên, vì quá chăm chỉ trong việc giảm cân mà những ngôi sao sau đây, đã có những màn xuống cân ''thảm họa'' trong mắt công chúng.

La Vân Hi Nam diễn viên cực kỳ điển trai khi thân hình còn đầy đặn - Ảnh: Internet La Vân Hi là một trong những nam diễn viên có nét đẹp nổi bật nhất C-biz. Đường nét thanh tú, khí chất thoát tục như tiên tử thu hút một lượng fan hâm mộ không nhỏ cho nam diễn viên. Gương mặt của La Vân Hi gầy đến mức báo động - Ảnh: Internet Nhưng đó là trước khi La Vân Hi giảm cân. Không biết bởi lí do gì mà nam diễn viên đột ngột tụt cân rất nhiều, thậm chí gò má của anh chàng còn hóp lại vào sâu bên trong, CĐM khi nhìn vào nam diễn viên chỉ còn biết xót xa cho anh.

Kim Thần Sự thay đổi thân hình đến chóng mặt của Kim Thần - Ảnh: Internet Vốn được biết đến là một trong những mỹ nhân hàng đầu Cbiz, với ngoại hình xinh đẹp và thân hình cực chuẩn. Tuy nhiên cũng giống như La Vân Hi, chả hiểu vì lí do gì mà Kim Thần trong vài năm trở lại đây, xuất hiện với thân hình gầy gò đến mức báo động. Cúc Tịnh Y Cúc Tịnh Y với hai gò má lộ rõ độ gầy của cô nàng - Ảnh: Internet Thời điểm đầu bước chân vào nghề, nữ diễn viên gây chú ý với khán giả xứ trung nhờ ngoại hình xinh xắn và gương mặt đầy đặn khi cười lên trông rất đáng yêu, dễ thương. Dẫu vậy, trong những năm gần đây Cúc Tịnh Y rất hạn chế thể hiện nhiều biểu cảm trên gương mặt. Khi cười, cô nàng sẽ để ʟộ nhược điểm gương mặt không tươi tắn, thậm chí biến dạng vì quá gầy. Chính điều này đã hạn chế khả năng diễn xuất của Cúc Tịnh Y và bị netizen đặt cho danh xưng “thánh diễn đơ”. Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lệ Nhiệt Ba với thân hình gầy gò ở mức ''báo động'' - Ảnh: Internet Bẩm sinh có gương mặt sắc sảo với những đường nét rất Tây, Địch Lệ Nhiệt Ba. Thế nhưng cô nàng lại không hợp với thể trạng gầy. Khi giảm cân, gương mặt của nữ diễn viên ʟộ rõ sự lão hóa, hốc hác, vòng 1 cũng lép kẹp và thân hình mỏng như lá lúa, không còn giữ được sự quyến rũ như trước đây.

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