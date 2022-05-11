Sau khi phốt bạo lực của nhân viên đoàn phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 bị phanh phui, nhiều khán giả đã lên tiếng đòi tẩy chay cả bộ phim này.

Dù là một trong những bộ phim cổ trang đang được trông đợi nhất hiện nay, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 đang đứng trước nguy cơ bị "bỏ xó" bởi hành vi bạo lực của nhân viên đoàn phim. Có thể thấy, sự trở lại lần này của 'mỹ nhân 4000 năm' Cúc Tịnh Y không được suôn sẻ cho lắm. Nhân viên đoàn phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 'dạy bảo' người quay lén bằng bạo lực - Ảnh: Internet Theo đó, một nhân viên trong đoàn phim đã phát ra một người lạ mặt đang có hành vi quay lén và phát sóng trực tiếp phim trường của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4. Để dạy cho người quay lén một bài học, người nhân viên kia đã dùng áo khoác của mình trói anh ta lại rồi giáo huấn trong vài phút đồng hồ.

Chưa dừng lại ở đó, người nhân viên này sau đó còn tiếp tục nhấn đầu kẻ quay lén kia xuống đất rồi xảy ra cãi vả liên tục trong thời gian dài. Tin tức này ngay lập tức đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 đang đối mặt với sự tẩy chay của khán giả - Ảnh: Internet Phần đông khán giả đã bày tỏ sự tức giận và vô cùng bất bình với cách hành xử của nhân viên đoàn làm phim này. Họ cho rằng, hành vi bạo lực như vậy chỉ có ở xã hội đen mà thôi và khuyên người quay lén kia hãy báo cảnh sát để làm cho ra nhẽ.

Chưa dừng lại ở đó, vì sự việc xảy ra tại phim trường Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 nên khán giả bắt đầu kêu gọi cùng nhau tẩy chay bộ phim này. Netizen cho rằng, còn rất nhiều bộ phim tiên hiệp khác trên thị trường hiện nay có dàn cast và nội dung hay hơn rất nhiều và cũng không dùng bạo lực để xử lý tình huống. Sự trở lại lần này của Các Tịnh Y không được êm xuôi cho lắm - Ảnh: Internet Một số bình luận của cư dân mạng: - Hành vi này có thể báo cảnh sát được rồi đấy. - Phim chưa đủ "flop" sao còn dính quả phốt nhân cách này nữa trời. - Quay trộm là sai, nhưng không thể lấy bạo lực trị bạo lực như vậy chứ. - Không xem phim này nữa, thiếu gì phim hay hơn để chọn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tien-kiem-ky-hiep-4-cua-cuc-tinh-y-doi-dien-voi-canh-bo-xo-vi-phot-bao-luc-cua-nhan-vien-doan-phim-468006.html