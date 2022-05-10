Sau bị lời chê tạo hình rườm rà, Cúc Tịnh Y tạo hình đáng yêu 'ngàn năm có một' trong dự án mới

Ngay khi đoàn phim Hoa Nhung tung ra poster, cộng đồng mạng liền hướng mắt chú ý đến tạo hình của Cúc Tịnh Y trong phim mới.

Mới đây, những hình ảnh mới nhất của Cúc Tịnh Y trong Hoa Nhung đã được đoàn làm phim tung ra. Nhan sắc của mỹ nhân "ngàn năm có một" ngay lập tức khiến cho cộng đồng mạng xôn xao vì quá xinh xắn.

Trong tạo hình này, Cúc Tịnh Y được khán giả khen ngợi không ngớt vì quá đáng yêu. Mặc dù cách trang điểm và làm tóc đơn giản nhưng tạo hình này cũng đủ để tôn lên làn da trắng sáng, cùng đường nét xinh đẹp của nữ diễn viên.

Tạo hình Cúc Tịnh Y trong phim mới - Ảnh: Internet

Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng đây là tạo hình phù hợp với cô nàng nhất trong các tạo hình đã từng được công bố của phim. Trước đó, mỹ nhân "ngàn năm có một" từng nhiều lần bị khán giả chê bai vì tạo hình rườm rà, làm màu. Điều này khiến cho cô nàng luôn bị đánh giá không tốt về cả diễn xuất và nhan sắc. Khán giả dường như yêu thích Cúc Tịnh Y trong những tạo hình đơn giản mà đáng yêu như vậy hơn.

Phim Hoa Nhung - Ảnh: Internet

Được biết, Hoa Nhung là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Ngộ Trường Sinh của nhà văn Lâm Gia Thành, có nội dung xoay quanh câu chuyện của Ngụy Chi (Cúc Tịnh Y) - một cô nương vì bị người mình yêu hủy bỏ hôn ước trước mặt nhiều người, họ hàng ghét bỏ mà quỳ xuống cầu xin thần tiên thượng giới Viêm Việt thu nhận. Sau khi đạt được nguyện vọng, nàng một đêm liền biến thành tuyệt thế mỹ nhân. Về phía Viêm Việt (Quách Tuấn Thần), chàng là thần mặt trời có ngoại hình khôi ngô tuấn tú nhưng lại khá lạnh lùng, việc Viêm Việt sợ nhất chính là kiếp tình duyên. Nhân duyên đưa đẩy, Ngụy Chỉ và Viêm Việt nhiều lần sát cánh cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, từ đó khắc họa nên mối tình đầy ngược luyến.

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