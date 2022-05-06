Bắt gặp "mỹ nhân 4000 năm" Cúc Tịnh Y lườm nữ phụ ở hậu trường, có phải đang sợ vượt mặt?

Tưởng chừng với danh xứng "Mỹ nhân 4000 năm" và là vai chính trong bộ phim, Cúc Tịnh Y sẽ hiển nhiên là nhân vật nổi bật nhất trên phim trường Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy. Trong các bức ảnh hậu trường, khi đứng cạnh nữ phụ Mao Hiểu Tuệ, nhan sắc của Cúc Tịnh Y bị lu mờ khá nhiều và có phần kém sắc.

Tạo hình của Cúc Tịnh Y. Ảnh: Internet

Cúc Tịnh Y và Mao Hiểu Tuệ. Ảnh: Internet

Diễn viên Mao Hiểu Tuệ được đánh giá là vóc dáng cân đối, gương mặt thanh thoát, kiêu sa rất phù hợp với tạo hình cổ trang. Trong khi đó, dù có gương mặt đẹp nhưng vì vóc dáng nhỏ nhắn, gầy gò nên dường như khi đứng cạnh Mao Hiểu Tuệ cao lớn hơn, Cúc Tịnh Y có phần lép vế. Trong bức ảnh, Cúc Tịnh Y có gương mặt cau có hơn thường ngày phải chăng cô nàng đang sợ bị nhan sắc của nữ phụ làm lu mờ mình?