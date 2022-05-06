Bắt gặp "mỹ nhân 4000 năm" Cúc Tịnh Y lườm nữ phụ ở hậu trường, có phải đang sợ vượt mặt?

Sao quốc tế 06/05/2022 11:07

Nhiều netizen cho rằng, có vẻ như Cúc Tịnh Y đang sợ bị nhan sắc nữ phụ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 vượt mặt.

Tưởng chừng với danh xứng "Mỹ nhân 4000 năm" và là vai chính trong bộ phim, Cúc Tịnh Y sẽ hiển nhiên là nhân vật nổi bật nhất trên phim trường Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy. Trong các bức ảnh hậu trường, khi đứng cạnh nữ phụ Mao Hiểu Tuệ, nhan sắc của Cúc Tịnh Y bị lu mờ khá nhiều và có phần kém sắc.

Bắt gặp 'mỹ nhân 4000 năm' Cúc Tịnh Y lườm nữ phụ ở hậu trường, có phải đang sợ vượt mặt? - Ảnh 1
Tạo hình của Cúc Tịnh Y. Ảnh: Internet
Bắt gặp 'mỹ nhân 4000 năm' Cúc Tịnh Y lườm nữ phụ ở hậu trường, có phải đang sợ vượt mặt? - Ảnh 2
Cúc Tịnh Y và Mao Hiểu Tuệ. Ảnh: Internet

Diễn viên Mao Hiểu Tuệ được đánh giá là vóc dáng cân đối, gương mặt thanh thoát, kiêu sa rất phù hợp với tạo hình cổ trang. Trong khi đó, dù có gương mặt đẹp nhưng vì vóc dáng nhỏ nhắn, gầy gò nên dường như khi đứng cạnh Mao Hiểu Tuệ cao lớn hơn, Cúc Tịnh Y có phần lép vế. Trong bức ảnh, Cúc Tịnh Y có gương mặt cau có hơn thường ngày phải chăng cô nàng đang sợ bị nhan sắc của nữ phụ làm lu mờ mình?

Bắt gặp 'mỹ nhân 4000 năm' Cúc Tịnh Y lườm nữ phụ ở hậu trường, có phải đang sợ vượt mặt? - Ảnh 3
Ngoại hình thấp bé của Cúc Tịnh Y khi đứng cạnh Mao Hiểu Tuệ. Ảnh: Internet

Đây cũng không phải lần đầu Cúc Tịnh Y bị đem so sánh với bạn diễn Mao Hiểu Tuệ. Kể cả khi cô nàng có mặc bộ đồ rực rỡ đến mấy hay là cùng mặc một bộ trang phục giống nhau thì vẫn bị nữ phụ lấn át, chiếm hết spotlight.

Bắt gặp 'mỹ nhân 4000 năm' Cúc Tịnh Y lườm nữ phụ ở hậu trường, có phải đang sợ vượt mặt? - Ảnh 4
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 đang trong quá trình ghi hình. Ảnh: Internet

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 kể về Vân Thiên Hà (Trần Triết Viễn) bị mất cha mẹ từ nhỏ và vô tình gặp được thiếu nữ Hàn Lăng Sa (Cúc Tịnh Y). Sau trận đánh nhau, cả 2 người cùng nhau xuống núi để tìm kiếm thân thế của Thiên Hà. Trong cuộc hành trình này, cả 2 gặp được Mộ Dung Tử Anh (Mao Tử Tuấn) và Liễu Mộng Ly (Mao Hiểu Tuệ). 4 người cùng nhau gia nhập phái Quỳnh Hoa và dấn thân vào con đường tu tiên gian khổ.

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