'Mỹ nữ 4000 năm' Cúc Tịnh Y 'lột xác' với mái tóc bạch kim, nhan sắc như thế nào mà được khen 'tiên tử'?

Sao quốc tế 30/04/2022 14:42

Mới đây, cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước những hình ảnh của Cúc Tịnh Y với mái tóc bạch kim mới lạ.

Mới đây, trên trang mạng Weibo, dân tình đã phải "ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa" trước diện mạo không khác gì tiên tử của Cúc Tịnh Y trong tạo hình màu tóc vàng bạch kim mới.

Cụ thể, "Mỹ nữ 4000 năm" lột xác với hình ảnh tóc bạch kim quyến rũ, chiếc áo hai dây ôm sát thân hình khoe vóc dáng mảnh mai. Tuy nhiên, mái tóc bạch kim được Cúc Tịnh Y đội chỉ là giả, song người hâm mộ để lại bình luận thích thú, hy vọng nữ diễn viên có thể mang tới nhiều hình ảnh mới lạ, độc đáo hơn.

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Vốn trung thành với hình ảnh ngọt ngào, nữ tính, "mỹ nữ 4000 năm" khiến dân mạng vô cùng bất ngờ khi thay đổi tạo hình ngoạn mục. Dù mang vẻ đẹp đậm chất châu Á nhưng mỹ nhân này lại hoàn toàn có thể "cân" được mái tóc vàng cực Tây, thậm chí nhan sắc được tôn lên bội phần. Bên cạnh đó, dù màu tóc này mang đậm vẻ năng động và phong cách, nhưng Cúc Tịnh Y vẫn gây "sốc visual" với vẻ đẹp đầy mong manh, dễ vỡ.

Hiện tại, Cúc Tịnh Y đã trở thành một trong những "nữ thần cổ trang thế hệ mới" của Trung Quốc. Cô nàng sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu không hề thua kém bất cứ một ngôi sao hạng A nào.

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