Hóa thân thành Tiểu Long Nữ, Cúc Tịnh Y bị chê kém xa Lưu Diệc Phi và Lý Nhược Đồng

Sao quốc tế 15/05/2022 15:54

Trong một lần thử sức hóa thân vào nhân vật Tiểu Long Nữ của Thần Điêu Đại Hiệp, Cúc Tịnh Y đã bị đem ra so sánh với hai đàn chị là Lý Nhược Đồng và Lưu Diệc Phi.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã "khai quật" lại bộ ảnh Cúc Tịnh Y hóa thân thành nhân vật Tiểu Long Nữ. Được biết, bộ ảnh này được chụp khi nữ diễn viên đi thử vai cho bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp.

cuc tinh y 1
Bộ ảnh Cúc Tịnh Y hóa thân thành nhân vật Tiểu Long Nữ được chụp khi nữ diễn viên đi thử vai cho bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp - Ảnh: Internet
cuc tinh y 2
Trước khi thường xuất hiện với vẻ ngoài được trang điểm kỹ càng như hiện tại, đã từng có một Cúc Tịnh Y đơn giản, thanh thuần khi hóa thân Tiểu Long Nữ - Ảnh: Internet

Bộ ảnh này sau đó nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Vì tạo hình Tiểu Long Nữ vốn nổi tiếng qua hai lần hóa thân của Lưu Diệc Phi và Lý Nhược Đồng nên Cúc Tịnh Y lần này cũng không khỏi bị so sánh với hai đàn chị.

cuc tinh y 3
Nhiều sao nữ từng thử sức với tạo hình Tiểu Long Nữ nhưng vẫn chưa ai có thể vượt mặt được Lưu Diệc Phi và Lý Nhược Đồng - Ảnh: Internet

 Trước Cúc Tịnh Y, đã có nhiều sao nữ thử sức với tạo hình Tiểu Long Nữ như Angelababy hay Lâm Duẫn,... nhưng vẫn chưa ai có thể vượt mặt được Lưu Diệc Phi và Lý Nhược Đồng. Cúc Tịnh Y tuy sở hữu nhan sắc diễm lệ và mong manh nhưng không thể mang lại khí chất vốn có của vai diễn huyền thoại này.

cuc tinh y 4
Ở thời điểm thử vai, danh tiếng của Cúc Tịnh Y vẫn chưa quá cao nên khả năng nhận vai là gần như bằng không - Ảnh: Internet

Theo nguồn tin, ở thời điểm thử vai, danh tiếng của Cúc Tịnh Y vẫn chưa quá cao nên khả năng nhận vai là gần như bằng không. Bên cạnh đó, cũng không ít ý kiến cho rằng họ không thể nhận ra "mỹ nhân 4000 năm" trong các bức ảnh này vì khuôn mặt của cô đã bị photoshop quá đà.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 của Cúc Tịnh Y đối diện với cảnh 'bỏ xó' vì phốt bạo lực của nhân viên đoàn phim

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 của Cúc Tịnh Y đối diện với cảnh 'bỏ xó' vì phốt bạo lực của nhân viên đoàn phim

Sau khi phốt bạo lực của nhân viên đoàn phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 bị phanh phui, nhiều khán giả đã lên tiếng đòi tẩy chay cả bộ phim này.

Xem thêm
Từ khóa:   Cúc Tịnh Y mỹ nhân 4000 năm Tiểu Long Nữ sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 của Cúc Tịnh Y đối diện với cảnh 'bỏ xó' vì phốt bạo lực của nhân viên đoàn phim

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 của Cúc Tịnh Y đối diện với cảnh 'bỏ xó' vì phốt bạo lực của nhân viên đoàn phim

Hậu Trương Triết Hạn bị 'cấm sóng', Vân Tịch Truyện phải làm lại 'bản mới', chỉ giữ lại 'nữ chính' Cúc tịnh Y?

Hậu Trương Triết Hạn bị 'cấm sóng', Vân Tịch Truyện phải làm lại 'bản mới', chỉ giữ lại 'nữ chính' Cúc tịnh Y?

Loạt mỹ nhân 9x xứ Trung đổ bộ màn ảnh Châu Á với phim tiên hiệp: Dương Tử, Cúc Tịnh Y đối đầu gây cấn

Loạt mỹ nhân 9x xứ Trung đổ bộ màn ảnh Châu Á với phim tiên hiệp: Dương Tử, Cúc Tịnh Y đối đầu gây cấn

Sau bị lời chê tạo hình rườm rà, Cúc Tịnh Y tạo hình đáng yêu 'ngàn năm có một' trong dự án mới

Sau bị lời chê tạo hình rườm rà, Cúc Tịnh Y tạo hình đáng yêu 'ngàn năm có một' trong dự án mới

Bắt gặp "mỹ nhân 4000 năm" Cúc Tịnh Y lườm nữ phụ ở hậu trường, có phải đang sợ vượt mặt?

Bắt gặp "mỹ nhân 4000 năm" Cúc Tịnh Y lườm nữ phụ ở hậu trường, có phải đang sợ vượt mặt?

Những mỹ nhân cbiz không được lòng cả fan lẫn bạn diễn: Angela Baby diễn kém nhưng tâm cơ vô biên, Cúc Tịnh Y giả từ đầu đến chân

Những mỹ nhân cbiz không được lòng cả fan lẫn bạn diễn: Angela Baby diễn kém nhưng tâm cơ vô biên, Cúc Tịnh Y giả từ đầu đến chân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 52 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 35 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?