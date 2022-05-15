Hóa thân thành Tiểu Long Nữ, Cúc Tịnh Y bị chê kém xa Lưu Diệc Phi và Lý Nhược Đồng

Trong một lần thử sức hóa thân vào nhân vật Tiểu Long Nữ của Thần Điêu Đại Hiệp, Cúc Tịnh Y đã bị đem ra so sánh với hai đàn chị là Lý Nhược Đồng và Lưu Diệc Phi.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã "khai quật" lại bộ ảnh Cúc Tịnh Y hóa thân thành nhân vật Tiểu Long Nữ. Được biết, bộ ảnh này được chụp khi nữ diễn viên đi thử vai cho bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp.

Bộ ảnh Cúc Tịnh Y hóa thân thành nhân vật Tiểu Long Nữ được chụp khi nữ diễn viên đi thử vai cho bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp - Ảnh: Internet

Trước khi thường xuất hiện với vẻ ngoài được trang điểm kỹ càng như hiện tại, đã từng có một Cúc Tịnh Y đơn giản, thanh thuần khi hóa thân Tiểu Long Nữ - Ảnh: Internet

Bộ ảnh này sau đó nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Vì tạo hình Tiểu Long Nữ vốn nổi tiếng qua hai lần hóa thân của Lưu Diệc Phi và Lý Nhược Đồng nên Cúc Tịnh Y lần này cũng không khỏi bị so sánh với hai đàn chị.

Nhiều sao nữ từng thử sức với tạo hình Tiểu Long Nữ nhưng vẫn chưa ai có thể vượt mặt được Lưu Diệc Phi và Lý Nhược Đồng - Ảnh: Internet

Trước Cúc Tịnh Y, đã có nhiều sao nữ thử sức với tạo hình Tiểu Long Nữ như Angelababy hay Lâm Duẫn,... nhưng vẫn chưa ai có thể vượt mặt được Lưu Diệc Phi và Lý Nhược Đồng. Cúc Tịnh Y tuy sở hữu nhan sắc diễm lệ và mong manh nhưng không thể mang lại khí chất vốn có của vai diễn huyền thoại này.

Ở thời điểm thử vai, danh tiếng của Cúc Tịnh Y vẫn chưa quá cao nên khả năng nhận vai là gần như bằng không - Ảnh: Internet

Theo nguồn tin, ở thời điểm thử vai, danh tiếng của Cúc Tịnh Y vẫn chưa quá cao nên khả năng nhận vai là gần như bằng không. Bên cạnh đó, cũng không ít ý kiến cho rằng họ không thể nhận ra "mỹ nhân 4000 năm" trong các bức ảnh này vì khuôn mặt của cô đã bị photoshop quá đà.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 của Cúc Tịnh Y đối diện với cảnh 'bỏ xó' vì phốt bạo lực của nhân viên đoàn phim Sau khi phốt bạo lực của nhân viên đoàn phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 bị phanh phui, nhiều khán giả đã lên tiếng đòi tẩy chay cả bộ phim này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-than-thanh-tieu-long-nu-cuc-tinh-y-bi-che-kem-xa-luu-diec-phi-va-ly-nhuoc-dong-468894.html