Dù không thuộc dàn sao hạng A đình đám nhưng cô vẫn luôn nằm trong top những tiểu hoa đán có độ nóng trong Cbiz . Tuy bị chê bai vì diễn xuất chưa thuyết phục nhưng Cúc Tịnh Y quả thực có nhan sắc và thần thái đỉnh cao.

Những năm gần đây, Cúc Tịnh Y được biết đến với hình tượng "nữ thần cổ trang" mới của làng điện ảnh Hoa ngữ. Tuy đa phần chỉ đóng những web drama, nhưng cô nàng vẫn tạo nhiều ấn tượng tốt trong lòng khán giả nhờ cách tạo hình xinh đẹp, tựa như thần tiên tỷ tỷ.

Đặc biệt, truyền thông xứ Trung còn ưu ái gọi cô với danh xưng “mỹ nhân 4000 năm có một”. Tuy nhiên, với danh hiệu này vẫn còn gây không ít tranh cãi vì Cúc Tịnh Y thường xuyên vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

Thế nhưng mới đây, mạng xã hội Weibo bất ngờ rầm rộ thông tin Cúc Tịnh Y sắp có bản sao thay thế.

Âu Dương Na Na

Âu Dương Na Na - người đẹp giống y chang với đàn chị Cúc Tịnh Y

Nhân vật được "đồn thổi” là nàng tiểu hoa đán thế hệ cuối 9x, Âu Dương Na Na. Theo đó, nữ diễn viên này bất ngờ lọt vào top tìm kiếm trên Weibo sau khi tham dự một sự kiện. Điều đáng nói là cách trang điểm của người đẹp giống y chang với đàn chị Cúc Tịnh Y.

Thậm chí, trên các diễn đàn mạng xã hội trên cổng tin tức giải trí, có một số blogger tung tin rằng, Âu Dương Na Na lẽ nào đã “hốt” được stylist của Cúc Tịnh Y.

Lâm Bá Thiên

Dung nhan của Lâm Bá Thiên đang được bàn tán xôn xao khi giống với Cúc Tịnh Y đến 99,99%

Vì vẻ bên ngoài quá giống nhau, khiến nhiều người cho rằng Lâm Bá Thiên chính là bản song trùng của Cúc Tịnh Y. Thậm chí, khi để ảnh hai người song song nhau, ít ai có thể nhận ra đâu là Cúc Tịnh Y thật đâu là nang hot girl kia. Đã vậy, Lâm Bá Thiên còn chuộng phong cách ăn mặc "bánh bèo" giống với "Mỹ nữ 4000 năm" nên lại càng giống với Cúc Tịnh Y.

Tuy vậy, sự thật được phơi bày là Lâm Bá Thiên xinh đẹp được như vậy là nhờ có sự giúp đỡ của dao kéo. Theo đó, nàng hot girl này đã PTTM khá nhiều từ mũi, xương hàm, cằm, mắt,... để có dung nhan mỹ miều như hiện nay, trước đó cô chỉ là một nữ sinh vô cùng bình thường với nhan sắc ở mức trung bình.