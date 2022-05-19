Hậu kết thúc phim, Thả Thí Thiên Hạ của Dương Dương và Triệu Lộ Tư lại tiếp tục nhận sự chỉ trích: Bị tố chơi xấu với đối thủ

Động thái mới của Thả Thí Thiên Hạ đối với phim mới sắp ra mắt tại Cbiz đang nhận nhiều ý kiến trái chiều từ phía netizen.

Thả Thí Thiên Hạ mới đây đã chính thức kết thúc với nhiều cảm xúc khó tả, vốn là dự án phim S+ nhưng phim nhận về khá nhiều lời chỉ trích từ phía netizen với ''đa dạng'' kiểu drama từ nhân vật chính cho đến drama ngược đãi động vật... Thả Thí Thiên Hạ xứng đáng là bộ phim nhận nhiều drama nhất từ trước đến nay - Ảnh: Internet Mới đây, đoàn làm phim lại tiếp tục có động thái gây tranh cãi. Cụ thể, sáng ngày 19/5, tài khoản Weibo chính thức của Thả Thí Thiên Hạ bất ngờ đăng tải poster của bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người do Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân đóng chính để bình phẩm.

Bài đăng gây tranh cãi của Tencent - Ảnh: Internet Đây được coi là lời tuyên chiến trực tiếp của Tencent với đối thủ không đội trời chung Youku. Trước đó, hai nền tảng chiếu phim trực tiếp lớn nhất tại Trung Quốc đã nhiều lần cà khịa qua lại, thậm chí lấy thành tích phim của nhau để tạo nhiệt độ cho mình. Chính sự việc này đã khiến cho nhiều netizen cho rằng phía Tencent đang so đo từng chút một với Youku khi gần đây đang bị phía này dẫn trước khá nhiều.

Một số bình luận của khán giả dưới bài đăng bình phẩm của Weibo Thả Thí Thiên Hạ: - Lúc bị tố đạo nhái chắc cay lắm nên không dám lên tiếng, giờ mới có cơ hội để bash Youku nhưng mà chấp nhận sự thật đi đoàn làm phim ơi, rập khuôn thì vẫn muôn đời hơn đạo nhái đó. - Bảo ghét đoàn làm phim lây cả bộ phim quả không sai. Đời thủa nhà ai lại tự giẫm vào chân mình như thế bao giờ. - Hết phim rồi mà vẫn bất chấp cọ nhiệt thế cơ à. Pr lố lăng từ đầu đến cuối, đến hết rồi vẫn kéo nhà khác xuống cho bằng được. Bảo sao mãi bị ghét mặc dù fan vẫn cứ rêu rao phim hot lên xuống. - Phim của Youku dạo này mặc dù không hot bần bật nhưng xem ổn hơn những phim S của Tencent nhiều, bớt tự nhục đi. Chủ đề trên hiện vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm và bàn luận của khán giả, phần lớn khán giả bày tỏ sự không hài lòng với động thái "chơi xấu" của đoàn làm phim Thả Thí Thiên Hạ.

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