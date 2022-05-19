Chăm chỉ đóng phim cổ trang Triệu Lộ Tư nhận về cái kết đắng không ngờ, netizen chỉ biết khuyên nhủ cô nàng: Chất lượng vẫn hơn số lượng

Dù rất chăm chỉ đóng phim cổ trang nhưng số lượng phim thành công trong mắt công chúng của Triệu Lộ Tư lại cực kỳ thất vọng.
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Ở thời điểm hiện tại, Triệu Lộ Tư đang là sao nữ sau 95 nhận được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả. Không những thế nữ diễn viên là người cực kỳ ''chăm chỉ'' khi chỉ tính riêng trong thời gian gần đây cô nàng đã có cho mình tới 7 bộ phim cổ trang.
Cụ thể, từ khi lấn sân sang diễn xuất đến nay, Triệu Lộ Tư đã trở thành nữ chính của 7 bộ phim cổ trang bao gồm: Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Xuân Hoa Thu Nguyệt, Tam Thiên Nha Sát, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử, Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn. Điều đáng nói là tuy có nhiều phim lên sóng, nhưng thành tích nàng tiểu Hoa thu về lại không quá cao.
2 dự án phim có thành tích tốt nhất đến nay mà Triệu Lộ Tư đóng chính là Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn và Thả Thí Thiên Hạ. Ngoài ra, sắp tới bộ phim Tinh Hán Xán Lạn cô nàng đóng cùng Ngô Lỗi sắp sửa được lên sóng trong thời gian tới nhưng người hâm mộ cũng không hy vọng quá nhiều về khả năng diễn xuất của cô nàng.
Một số netizen còn đưa ra lời khuyên cho ''mỹ nhân xuyên không'' như việc cô nàng nên chú trọng vào việc nâng cao khả năng diễn xuất của mình thay vì chạy theo số lượng ra mắt phim mà không có thời gian để trau dồi kỹ năng của mình.
Nhìn sang Tống Tổ Nhi có 3 bộ cổ trang đảm nhận vai nữ chính là Dạ Thiên Tử, Cửu Châu Phiểu Miểu Lục và Thượng Cổ Mật Ước. Phim của cô nàng dù không quá nổi tiếng nhưng được đánh giá cao về khoản chất lượng. Từ diễn xuất, tạo hình đến kịch bản đều nhận được nhiều lời khen ngợi.
Rõ ràng việc netizen khuyên nhủ Triệu Lộ Tư không nên đi theo số lượng thay vì chất lượng là hoàn toàn có cơ sở bởi nếu cứ tiếp tục không cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình trong những dự án tới đây khả năng cao cô nàng sẽ bị ngày càng nhiều khán giả ngó lơ và đó là điều không có lợi cho sự nghiệp của mỹ nhân họ Triệu.