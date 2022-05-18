Thả Thí Thiên Hạ vừa kết thúc, CĐM xứ Trung đã rầm rộ tin Dương Dương từ chối hợp tác lần 2 với Triệu Lộ Tư?

Sau lần đầu hợp tác với Triệu Lộ Tư, người hâm mộ đang xôn xao trước thông tin Dương Dương từ chối đóng chung lần 2 với mỹ nhân xuyên không.

Mới đây, bộ phim Thả Thí Thiên Hạ do Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng chính đã khép lại theo cách không thể nào tuyệt vời hơn với tổng số lượt xem lên đến gần 3 tỷ người. Mặc dù chỉ là lần hợp tác đầu tiên nhưng cặp đôi đã có những thành công nhất định dù vẫn thường là tâm điểm chỉ trích mỗi khi phim ra mắt tập mới. Dương Dương và Triệu Lộ Tư trong phim Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet Chính vì vậy mà netizen hy vọng cả 2 sẽ thêm nhiều lần hợp tác nữa trong tương lai. Tuy nhiên, phía Dương Dương đã từ chối thẳng thừng. Nguyên nhân được đưa ra là vì anh chàng sợ đoàn đội Triệu Lộ Tư sẽ xào couple để tạo nhiệt làm ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của mình.

Trước đó, khi cùng hợp tác trong bộ phim Thả Thí Thiên Hạ, phía Triệu Lộ Tư được cho là đã liên tục mua bản thảo ghép couple cùng Dương Dương. Không chỉ ở trên phim mà ngay cả những hình ảnh hậu trường của cặp đôi cùng được đem ra để tạo nhiệt. Việc làm của từ phía Dương Dương khiến netizen tỏ ra khá hụt hẫng khi không những có rất nhiều fan đẩy thuyền cả 2 đến với nhau nên hành động của nam diễn viên như tát thẳng mặt fan của cặp đôi Hắc Phong Tức và Bạch Phong Tịch.

Fan đẩy thuyền cặp đôi xôn xao trước tin đồn Dương Dương từ chối hợp tác với Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Trước đó, trên mạng cũng từng xuất hiện thông tin Dương Dương từ chối tài hợp với Địch Lệ Nhiệt Ba sau khi hợp tác cùng trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Dẫu vậy thì câu chuyện trên chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn và chưa hề có bất cứ lời xác nhận nào được đưa ra từ phía Dương Dương lẫn Triệu Lộ Tư cho câu chuyện nên những ai là fan đẩy thuyền cho cặp đôi vẫn còn cơ hội để ship cả 2 đến với nhau.

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