Thả Thí Thiên Hạ vừa kết thúc, CĐM xứ Trung đã rầm rộ tin Dương Dương từ chối hợp tác lần 2 với Triệu Lộ Tư?

Sao quốc tế 18/05/2022 22:01

Sau lần đầu hợp tác với Triệu Lộ Tư, người hâm mộ đang xôn xao trước thông tin Dương Dương từ chối đóng chung lần 2 với mỹ nhân xuyên không.

Mới đây, bộ phim Thả Thí Thiên Hạ do Dương DươngTriệu Lộ Tư đóng chính đã khép lại theo cách không thể nào tuyệt vời hơn với tổng số lượt xem lên đến gần 3 tỷ người. Mặc dù chỉ là lần hợp tác đầu tiên nhưng cặp đôi đã có những thành công nhất định dù vẫn thường là tâm điểm chỉ trích mỗi khi phim ra mắt tập mới. 

Thả Thí Thiên Hạ vừa kết thúc, CĐM xứ Trung đã rầm rộ tin Dương Dương từ chối hợp tác lần 2 với Triệu Lộ Tư? - Ảnh 1
Thả Thí Thiên Hạ vừa kết thúc, CĐM xứ Trung đã rầm rộ tin Dương Dương từ chối hợp tác lần 2 với Triệu Lộ Tư? - Ảnh 2
Dương Dương và Triệu Lộ Tư trong phim Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Chính vì vậy mà netizen hy vọng cả 2 sẽ thêm nhiều lần hợp tác nữa trong tương lai. Tuy nhiên, phía Dương Dương đã từ chối thẳng thừng. Nguyên nhân được đưa ra là vì anh chàng sợ đoàn đội Triệu Lộ Tư sẽ xào couple để tạo nhiệt làm ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của mình.

Trước đó, khi cùng hợp tác trong bộ phim Thả Thí Thiên Hạ, phía Triệu Lộ Tư được cho là đã liên tục mua bản thảo ghép couple cùng Dương Dương. Không chỉ ở trên phim mà ngay cả những hình ảnh hậu trường của cặp đôi cùng được đem ra để tạo nhiệt. 

Việc làm của từ phía Dương Dương khiến netizen tỏ ra khá hụt hẫng khi không những có rất nhiều fan đẩy thuyền cả 2 đến với nhau nên hành động của nam diễn viên như tát thẳng mặt fan của cặp đôi Hắc Phong Tức và Bạch Phong Tịch.

Thả Thí Thiên Hạ vừa kết thúc, CĐM xứ Trung đã rầm rộ tin Dương Dương từ chối hợp tác lần 2 với Triệu Lộ Tư? - Ảnh 3
Fan đẩy thuyền cặp đôi xôn xao trước tin đồn Dương Dương từ chối hợp tác với Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Trước đó, trên mạng cũng từng xuất hiện thông tin Dương Dương từ chối tài hợp với Địch Lệ Nhiệt Ba sau khi hợp tác cùng trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh.

Dẫu vậy thì câu chuyện trên chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn và chưa hề có bất cứ lời xác nhận nào được đưa ra từ phía Dương Dương lẫn Triệu Lộ Tư cho câu chuyện nên những ai là fan đẩy thuyền cho cặp đôi vẫn còn cơ hội để ship cả 2 đến với nhau. 

Thả Thí Thiên Hạ: Cảnh khóc của Triệu Lộ Tư được đánh giá là 'chưa tới', kĩ năng diễn xuất như thế nào?

Thả Thí Thiên Hạ: Cảnh khóc của Triệu Lộ Tư được đánh giá là 'chưa tới', kĩ năng diễn xuất như thế nào?

Diễn xuất của nữ chính Triệu Lộ Tư trong "Thả Thí Thiên Hạ" lại tiếp tục dấy lên nhiều ý kiến trái chiều

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương Triệu Lộ Tư Thả thí thiên hạ sao châu á Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Thả Thí Thiên Hạ: Cảnh khóc của Triệu Lộ Tư được đánh giá là 'chưa tới', kĩ năng diễn xuất như thế nào?

Thả Thí Thiên Hạ: Cảnh khóc của Triệu Lộ Tư được đánh giá là 'chưa tới', kĩ năng diễn xuất như thế nào?

Thả Thí Thiên Hạ: Tạo hình Triệu Lộ Tư trong tập cuối làm 'rụng tim' cộng đồng mạng, nhiều antifan quyết định 'quay xe' 'Là anti nhưng phải thừa nhận tạo hình này của Lộ Tư rất đẹp'

Thả Thí Thiên Hạ: Tạo hình Triệu Lộ Tư trong tập cuối làm 'rụng tim' cộng đồng mạng, nhiều antifan quyết định 'quay xe' 'Là anti nhưng phải thừa nhận tạo hình này của Lộ Tư rất đẹp'

Thả Thí Thiên Hạ: Cảnh đại hôn của Triệu Lộ Tư - Dương Dương gây tranh cãi kịch liệt 'Triệu Lộ Tư như muội muội của Dương Dương không thấy giống vợ chồng '

Thả Thí Thiên Hạ: Cảnh đại hôn của Triệu Lộ Tư - Dương Dương gây tranh cãi kịch liệt 'Triệu Lộ Tư như muội muội của Dương Dương không thấy giống vợ chồng '

Đóng cảnh tình cảm ngọt ngào như không diễn,Triệu Lộ Tư hôn trộm Dương Dương biểu cảm của đàng trai khiến CĐM phát sốt

Đóng cảnh tình cảm ngọt ngào như không diễn,Triệu Lộ Tư hôn trộm Dương Dương biểu cảm của đàng trai khiến CĐM phát sốt

Triệu Lộ Tư kiệt sức, choáng váng trên phim trường sau khi thực hiện cảnh quay khó

Triệu Lộ Tư kiệt sức, choáng váng trên phim trường sau khi thực hiện cảnh quay khó

Top nữ diễn viên đình đám cbiz vào vai nữ tướng ngầu nhất trên màn ảnh xứ Trung: Triệu Lệ Dĩnh 'đè bẹp' hoàn toàn Triệu Lộ Tư

Top nữ diễn viên đình đám cbiz vào vai nữ tướng ngầu nhất trên màn ảnh xứ Trung: Triệu Lệ Dĩnh 'đè bẹp' hoàn toàn Triệu Lộ Tư

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI