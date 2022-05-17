Triệu Lộ Tư kiệt sức, choáng váng trên phim trường sau khi thực hiện cảnh quay khó

Triệu Lộ Tư khiến khán giả xót xa trước hình ảnh cố gắng ghi hình cho "Thả Thí Thiên Hạ" trong khi bản thân lộ rõ vẻ kiệt sức.

Mới đây, những hình ảnh hậu trường của Triệu Lộ Tư trong "Thả Thí Thiên Hạ" đóng cùng Dương Dương nhận được nhiều sự chú ý. Cụ thể, nữ diễn viên vừa mặc áo giáp, vừa thực hiện cảnh quay trên lưng ngựa.

Tuy nhiên, gương mặt của cô nàng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô liên tục nhíu mày, gương mặt thiếu sức sống và không giao tiếp với ai. Những nhân viên đoàn phim đứng xung quanh vì quá bận nên không thể theo sát biểu hiện của cô nàng.

Triệu Lộ Tư lộ rõ vẻ mệt mỏi - Ảnh: Internet

Trên các diễn đàn, loạt ảnh hậu trường đầy mệt mỏi của nữ diễn viên nhận được nhiều sự bàn luận của công chúng. Đa phần khán giả đều cảm thấy thương và ngưỡng mộ.

Không ít người cũng cho rằng nữ diễn viên đã cố gắng hết sức để thực hiện các cảnh quay khó. Trong đó, các cảnh diễn trên lưng ngựa với bộ giáp nặng trĩu đến nam giới còn khó thực hiện huống hồ gì một nữ nhân yếu ớt như Triệu Lộ Tư. Đặc biệt, một số người thừa nhận trước đó họ không thấm nổi diễn xuất của cô nhưng qua clip này họ đã thay đổi suy nghĩ.

Sau thời gian oanh tạc mọi BXH với gần 3 triệu lượt xem trực tuyến, "Thả Thí Thiên Hạ" đang bước đến chặn đường cuối. Bộ phim đã được phát hành trên Netflix toàn cầu tại hơn 190 quốc gia và khu vực. Thông tin thành tích phát sóng thuộc top đầu cũng được đăng trên trang tin tức uy tín của Xinhua và Weibo chính thức của Quảng Điện.

Cụ thể, bộ phim có tên tiếng Anh là Who Rules The World đã được phát sóng tại Hồng Kông, Đài Loan và một số khu vực khác, điều bất ngờ là phim đã nhanh chóng được xếp hàng đầu những bộ drama trending ngay sau đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-kiet-suc-choang-vang-tren-phim-truong-sau-khi-thuc-hien-canh-quay-kho-469240.html