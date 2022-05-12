Tạo hình mới của Triệu Lộ Tư trong 'Thả Thí Thiên Hạ' khiến dân tình 'ngán ngẩm', liệu có đang quá khắt khe?

Trong tập mới nhất của Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư đã xuất hiện với tạo hình nhân vật mới.

Trong tập phim mới nhất của "Thả Thí Thiên Hạ", Triệu Lộ Tư đã xuất hiện với tạo hình nhân vật mới. Song, tạo hình lần này lại khiến cư dân mạng ngán ngẩm và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Cụ thể, về với thân phận Tích Vân công chúa, Bạch Phong Tịch, Triệu Lộ Tư đã khoác lên mình hình tượng trưởng thành, đĩnh đạc. Thậm chí, từ kiểu tóc cho đến trang phục cũng được thay đổi cho phù hợp với thân phận của nữ chính.

Tuy nhiên, không ít ý kiến đều cho rằng tạo hình của nữ diễn viên kém sang hơn so với loạt hình tượng trước đó. Dù được điểm trang bằng các phụ kiện lộng lẫy nhưng chúng vẫn không thể giúp bạn diễn Dương Dương hoàn toàn toát lên khí chất uy quyền của một nàng công chúa.

Bên cạnh những ý kiến trái chiều, không ứng mắt, thì nhiều người hâm mộ của nữ diễn viên nhận định Triệu Lộ Tư vẫn rất xinh đẹp với màn hóa thân lần này. Mặc dù không quá xuất sắc như mong đợi trước đó của họ nhưng nữ chính "Thả Thí Thiên Hạ" vẫn khiến trái tim người xem được dịp xao xuyến.

Bộ phim hiện đang phát sóng và nhận được nhiều sự quan tâm, bàn tán của khán giả. Bộ phim này được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của Khánh Lãnh Nguyệt về câu chuyện du ngoạn giang hồ của Hắc Phong Tức (Dương Dương) và Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư).

Trải qua 10 năm, Hắc Phong Tức mới nhận ra tình cảm của mình qua một trận chiến và dùng hết tu vi để cứu sống Phong Tịch. Bộ phim đánh dấu sự chuyển mình của Triệu Lộ Tư từ những vai công chúa tinh nghịch sang hình tượng nữ hiệp.

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