Triệu Lộ Tư 4 lần đóng vai công chúa: 2 lần được khen, 2 lần bị chê đến thậm tệ

Đàm Xuyên – Tam Thiên Nha Sát

Đàm Xuyên trong tác phẩm Tam Thiên Nha Sát chính là nhân vật công chúa đầu tiên của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Đàm Xuyên trong tác phẩm Tam Thiên Nha Sát chính là nhân vật công chúa đầu tiên của Triệu Lộ Tư. Lúc bấy giờ, nữ diễn viên vẫn chưa biết đến rộng rãi nên vai diễn này của cô cũng không được nhiều khán giả biết đến. Bên cạnh đó, tạo hình của Triệu Lộ tư trong phim không hề được lòng khán giả làm góp thêm phần khiến vai diễn này của cô bị rơi vào quên lãng.

Trần Thiên Thiên – Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn

Trần Thiên Thiên trong Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn là vai diễn qua trọng trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Năm 2020 là thời điểm đánh dấu sự chuyển mình của Triệu Lộ Tư qua vai diễn Trần Thiên Thiên trong Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Tuy vẫn chuộng lối diễn "ngốc bạch ngọt" quen thuộc nhưng nhờ các tình tiết vui nhộn và "phản ứng hóa học" bùng nổ của cô với bạn diễn Đinh Vũ Hề đã giúp nữ minh tinh trở thành một hiện tượng của màn ảnh nhỏ. Đây cũng là vai diễn đã giúp nữ diễn viên họ Triệu thăng hạng địa vị, ngang hàng với những gương mặt cùng lứa.