Triệu Lộ Tư 4 lần đóng vai công chúa: 2 lần được khen, 2 lần bị chê đến thậm tệ

Tính đến thời điểm hiện tại, Triệu Lộ Tư đã 4 lần đảm nhận các vai diễn công chúa, tuy vậy không phải lúc nào cô cũng nhận được lời khen.
- Bắt trọn khoảnh khắc Triệu Lộ Tư và Dương Dương có hành động 'gian tình' tại hậu trường Thả Thí Thiên Hạ
- Netizen 'soi' ra những điểm chung không ngờ tới của Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư, tích cực 'đẩy thuyền' cập bến
Đàm Xuyên – Tam Thiên Nha Sát
Đàm Xuyên trong tác phẩm Tam Thiên Nha Sát chính là nhân vật công chúa đầu tiên của Triệu Lộ Tư. Lúc bấy giờ, nữ diễn viên vẫn chưa biết đến rộng rãi nên vai diễn này của cô cũng không được nhiều khán giả biết đến. Bên cạnh đó, tạo hình của Triệu Lộ tư trong phim không hề được lòng khán giả làm góp thêm phần khiến vai diễn này của cô bị rơi vào quên lãng.
Trần Thiên Thiên – Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn
Năm 2020 là thời điểm đánh dấu sự chuyển mình của Triệu Lộ Tư qua vai diễn Trần Thiên Thiên trong Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Tuy vẫn chuộng lối diễn "ngốc bạch ngọt" quen thuộc nhưng nhờ các tình tiết vui nhộn và "phản ứng hóa học" bùng nổ của cô với bạn diễn Đinh Vũ Hề đã giúp nữ minh tinh trở thành một hiện tượng của màn ảnh nhỏ. Đây cũng là vai diễn đã giúp nữ diễn viên họ Triệu thăng hạng địa vị, ngang hàng với những gương mặt cùng lứa.
Lý Lạc Yên – Trường Ca Hành
Nếu như Trần Thiên Thiên là vai diễn mang đến bước ngoặt cho Triệu Lộ Tư thì Lý Lạc Yên lại là nhân vật công chúa nổi bật nhất của cô. Tuy chỉ là vai phụ nhưng nhờ tạo hình xinh đẹp và cốt truyện ngôn tình, vai diễn này của nữ minh tinh họ Triệu được biết đến còn nhiều hơn cả vai nữ chính được đảm nhận bởi Địch Lệ Nhiệt Ba.
Phong Tích Vân – Thả Thí Thiên Hạ
Thả Thí Thiên Hạ hiện là tác phẩm cổ trang nổi bật nhất màn ảnh nhỏ nửa đầu năm 2022, trong tác phẩm này, Triệu Lộ Tư đảm nhận vai diễn công chúa Phong Tích Vân của Bạch Phong Quốc. Tuy ngoại hình xinh đẹp và tạo hình phù hợp nhưng khán giả vẫn đánh giá nữ diễn viên không đủ khí chất và mạnh mẽ để tạo ra một nhân vật giống như tác giả đã miêu tả trong nguyên tác.