Địch Lệ Nhiệt Ba rạng rỡ trong lễ đóng máy phim mới, hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm của Triệu Lộ Tư?

Mới đây, cư dân mạng đồn đoán rất có thể phim "Công Tố Tinh Anh" của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đối đầu với "Hậu Lãng" của Triệu Lộ Tư.

Mới đây, những hình ảnh được lộ ra từ phim trường "Công Tố Tinh Anh" do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính nhận được sự chú ý đông đảo của khán giả trên khắp các diễn đàn. Đây là bộ phim được kỳ vọng sẽ là bước chuyển mình mạnh mẽ trong sự nghiệp của Nhiệt Ba.

Cụ thể, ê-kíp của bộ phim này đã đăng tải loạt ảnh về buổi lễ đóng máy của Nhiệt Ba và đoàn làm phim. Đáng chú ý là nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba "gây sốt" vì quá đỗi xinh đẹp và rạng rỡ. Mặc dù, nữ diễn viên không chuẩn bị quần áo, trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn nổi bần bật trong đám đông nhờ làn da trắng sáng, mái tóc đen dài và biểu cảm siêu đáng yêu. Cô diện áo thun dài tay kèm quần Jean đơn giản. Bên cạnh đó, việc kết hợp thêm mũ lưỡi trai đen giúp tạo hiệu ứng khiến gương mặt mỹ nhân trở nên thon gọn hơn.

Bên cạnh đó, không ít người suy đoán Địch Lệ Nhiệt Ba rất có thể sẽ đối đầu với Triệu Lộ Tư trên đường đua phim ảnh sắp tới. Bởi hai phim của Nhiệt Ba và Lộ Tư đều chưa xác định thời gian lên sóng chính thức.

Trong khi "Hậu Lãng" của Triệu Lộ Tư mới công bố ảnh cá nhân và trailer thì "Công Tố Tinh Anh" cũng có những thước phim đầu tiên về vị công tố xinh đẹp An Ni (Nhiệt Ba). Riêng ảnh cá nhân của từng nhân vật, phim của Nhiệt Ba đã trình làng từ rất lâu. Dù thông tin trên chỉ là suy đoán nhưng người hâm mộ tỏ ra rất trông chờ vào cuộc đối đầu ngang tài ngang sức giữa hai mỹ nhân hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ.

Triệu Lộ Tư trong Hậu Lãng - Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba vào một vai kiểm sát viên trong Công Tố Tinh Anh - Ảnh: Internet

Trong bộ phim này, Địch Lệ Nhiệt Ba vào một vai kiểm sát viên trẻ tuổi tên An Ni của viện kiểm sát Giang Thành. Cô được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra về vụ án sinh viên đại học mất tích. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, An Ni đã đoàn kết, hợp tác với các đồng nghiệp, phát huy hết tác dụng các chức năng kiểm sát, tìm kiếm chính xác các manh mối của vụ án, xác định bằng chứng phạm tội và xử lý thành công một loạt các vụ án gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh cùng loạt sao Hoa ngữ bị cấm nhận cát-xê bằng tiền mặt Truyền thông Trung Quốc cho biết các hình thức nhận thù lao của diễn viên như nghệ sĩ không được nhận cát-xê bằng tiền mặt, phải có hợp đồng bằng văn bản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dich-le-nhiet-ba-rang-ro-trong-le-dong-may-phim-moi-hua-hen-se-la-doi-thu-dang-gom-cua-trieu-lo-tu-467454.html