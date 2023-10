Vừa rời xa Nhậm Gia Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba bị bắt gặp 'cặp kè' với Cung Tuấn trong 'An Lạc truyện'

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước những hình ảnh "tình bể bình" của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn trong hậu trường "An Lạc Truyện".

Với sự tham gia diễn xuất của hai gương mặt đình đám của Hoa Ngữ là Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn, "An Lạc Truyện" đang được đánh giá là một trong những dự án phim truyền hình có tiềm năng nhất và thu hút được sự chú ý không nhỏ từ người hâm mộ.

Mới đây, để tạo nhiệt cho bộ phim, nhà sản xuất đã tung ra những hình ảnh mới nhất của An Lạc Truyện. Theo đó, mặc dù chưa lên sóng nhưng hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba nắm tay Cung Tuấn cực ngọt ngào đã khiến khán giả không khỏi phấn khích.

Trong những bức ảnh vừa được tung ra, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với bộ y phục cổ trang màu đỏ tươi khiến làn da của cô nàng đã trắng nay lại như phát sáng. Mặc dù chỉ chụp để lộ một góc mặt nhưng mỹ nhân Tân Cương khiến khán giả phải ghen tị khi sở hữu sóng mũi cao ngút ngàn.

Cung Tuấn lại gây ấn tượng với chiều cao vượt trội. Sở hữu chiều cao 1m86, nam diễn viên đem lại cảm giác mạnh mẽ và tiêu soái khi sánh đôi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba.

"An Lạc truyện" có nội dung chính xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc bên ngoài. Còn Hàn Diệp (Cung Tuấn) là thái tử Đại Tĩnh có vẻ ngoài ôn nhu, đa mưu túc trí. Trong hành trình tìm kiếm sự thật về vụ án oan gia tộc diệt môn, An Lạc gặp Hàn Diệp và được chàng cưu mang, trở thành phụ tá cho chàng.

An Lạc và Hàn Diệp cùng sát cánh bên nhau, phá giải nhiều vụ án trong kinh thành. Khi chiến tranh nổ ra, cả hai cùng ra chiến trận, đem lại bình an cho bách tính. Sau này, Hàn Diệp giúp An Lạc rửa sạch án oan cho gia tộc, cả hai cùng bên nhau, tận hưởng hạnh phúc thái bình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-roi-xa-nham-gia-luan-dich-le-nhiet-ba-bi-bat-gap-cap-ke-voi-cung-tuan-trong-an-lac-truyen-465774.html