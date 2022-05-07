Triệu Lộ Tư được khen hết lời trong 'Hậu Lãng', liệu có gây tiếng vang sau 'bom xịt' Thả Thí Thiên Hạ?

Mới đây, đoàn làm phim "Hậu Lãng" đã tung trailer và ảnh cá nhân của dàn diễn viên tham gia. Trong đó, ngoại hình và diễn xuất của nữ chính Triệu Lộ Tư nhận cơn mưa lời khen.

Sau "Thả Thí Thiên Hạ", Hậu Lãng (Sóng Sau) là bộ phim giành được nhiều sự quan tâm của khán giả bởi nó đánh dấu sự trở lại với dòng phim hiện đại của nữ diễn viên Triệu Lộ Tư.

Trong trailer được nhà đài tung ra, Triệu Lộ Tư xuất hiện với trang phục giản dị nhưng vẫn rất cuốn hút. Thần thái và giọng nói của cô phù hợp với một sinh viên đang theo đuổi sự nghiệp chữa bệnh cứu người trong bộ phim. Bộ phim này được kỳ vọng sẽ trở thành bước tiến mới trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư được khen hết lời trong trailer 'Hậu Lãng' - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi xem những hình ảnh đầu tiên của "Hậu Lãng", khán giả dành nhiều lời khen cho tạo hình và lối diễn xuất của Triệu Lộ Tư. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên hợp với nhân vật Tôn Đầu Đầu trong phim mới hơn cả Bạch Phong Tịch của "Thả Thí Thiên Hạ".

Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư vốn sở hữu vóc dáng nhỏ bé, gương mặt bầu bĩnh xinh xắn nên khi mặc trang phục hiện đại, nữ diễn viên dễ mang đến thiện cảm cho người nhìn. Lợi thế trẻ tuổi, ngọt ngào này cũng giúp Triệu Lộ Tư dễ dàng tỏa sáng khi đóng phim hiện đại hoặc ngôn tình.

"Hậu lãng" thuộc thể loại hiện đại, xoay quanh câu chuyện về thanh xuân lập nghiệp của giới trẻ. Nội dung chính của phim xoay quanh giấc mơ về y học cổ truyền của thế hệ trẻ tuổi. Nữ chính Tôn Đầu Đầu là một cô gái có tính cách kiên cường, thẳng thắn, thường xuyên bênh vực những người yếu thế. Trong một lần tình cờ, cô được một giáo sư trong ngành Y học cổ truyền giúp đỡ và nên duyên với con trai của ông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-duoc-khen-het-loi-trong-hau-lang-lieu-co-gay-tieng-vang-sau-bom-xit-tha-thi-thien-ha-467062.html