Lộ diện nam thần phá vỡ nguyên tắc 'không hợp tác lần 2 với bạn diễn nam' của Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 08/05/2022 09:11

Trong sự nghiệp diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba, nữ diễn viên có 1 quy tắc "không hợp tác lần 2 với bạn diễn nam".

Địch Lệ Nhiệt Ba Ngô Lỗi là cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến sau thành công của bộ phim cổ trang "Trường Ca Hành".

Mới đây, theo một nguồn tin cho biết, nữ diễn viên xinh đẹp sắp tái hợp cùng với đàn em của mình trong một bộ phim về tình chị em. Cả hai đều đang tiếp xúc 1 kịch bản hiện đại có đề tài tình chị em và hai bên đều hài lòng với bạn diễn cũ. Đầu năm, tin đồn tái hợp của cặp đôi đã từng là chủ đề bàn tán xôn xao của cư dân mạng trong nhiều ngày.

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Ngô Lỗi và Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Trường Ca Hành' - Ảnh: Internet

Ngô Lỗi hiện đang là một trong những nam diễn viên đắt khách của màn ảnh Hoa ngữ. Chính vì vậy, không ngạc nhiên nếu như tên của nam diễn viên này nhiều lần xuất hiện trong những tin đồn về dự án mới. 

Về phía Địch Lệ Nhiệt Ba, cô nàng hiện đang là một trong nữ diễn viên được săn đón bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Những bộ phim mà cô tham gia đóng chính đều nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

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Mặc dù xuất hiện nhiều tin đồn nhưng phía Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi vẫn chưa lên tiếng xác nhận bất cứ dự án nào. Động thái này khiến nhiều người hâm mộ của cô nàng tỏ ra nóng lòng trước những dự án sắp tới.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Ngô Lỗi sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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