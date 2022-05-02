Đâu là cái tên được bình chọn là nàng tân nương đẹp nhất màn ảnh cbiz 2022: Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp xuất sắc nhưng vẫn thua xa một người

Dưới đây là những mỹ nhân cbiz xinh đẹp nhất trên màn ảnh cbiz 2022 trong vai tân nương.

Địch Lệ Nhiệt Ba Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Địch Lệ Nhiệt Ba khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi khoác lên mình tạo hình tân nương trong Ngự Giao Ký. Thậm chí, theo một số netizen còn cho rằng cô nàng chính là nàng tân nương đẹp nhất từ trước tới nay trên màn ảnh Cbiz. Tạo hình tân nương xinh đẹp xuất sắc của cô nàng trong Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet Trong Ngự Giao Ký, nữ diễn viên cũng được đánh giá là đã có những tiến bộ nhất định trong phần diễn xuất nhưng vẫn cần phải trau dồi thêm.

Ngô Cẩn Ngô Tạo hình tân nương của Ngô Cẩn Ngôn - Ảnh: Internet Một tân nương xinh đẹp khác cũng khiến người xem được dịp bàn tán chính là Ngô Cẩn Ngôn. Cô đã có một đám cưới hạnh phúc với nam chính trong bộ phim Thượng Thực. Tạo hình tân nương của cô nàng được đánh giá khá xinh đẹp, trang phục tỉ mỉ đến từng chi tiết. Viên Băng Nghiên Viên Băng Nghiên xinh đẹp ngất ngây trong tạo hình tân nương - Ảnh: Internet Viên Băng Nghiên đã có dịp nên đôi với Trịnh Nghiệp Thành trong Chúc Khanh Hảo. Đặc biệt, nhan sắc nổi bật của nữ diễn viên khi khoác lên mình hồng y tân nương càng làm người xem phải trầm trồ.

Viên Băng Nghiên được cho ăn đứt nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Thậm chí, cô nàng còn được netizen cho rằng ăn đứt hoàn toàn Địch Lệ Nhiệt Ba về khoản nhan sắc trong tạo hình tân nương. Có thể thấy, cả 3 diễn viên đã nêu ở trên đều sở hữu cho mình những nhan sắc cực phẩm và bất kỳ ai trong tạo hình tân nưỡng cũng đã để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả.

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