Điểm mặt những nhân vật chuyển thể sát nguyên tác nhất, được ưu ái 2 vai nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị Cảnh Điềm 'hạ đo ván'

Màn ảnh nhỏ Hoa ngữ trong những năm gần đây luôn có sự góp mặt của những nhân vật được chuyển thể sát nhất với nguyên tác gốc.

Trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ 3 năm trở lại đây, có rất nhiều vai diễn được đánh giá là sát với nguyên tác gốc. Hầu như các vai diễn này đều được nhà sản xuất phim ưu ai giao cho những diễn viên đình đám Cbiz như Địch Lệ Nhiệt Ba và Cảnh Điềm. Địch Lệ Nhiệt Ba – Kiều Tinh Tinh Diễn xuất của Mỹ Nhân Tân Cương trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh không được đánh giá quá cao - Ảnh: Internet Ngoài Trường Ca Hành, năm 2021 Địch Lệ Nhiệt Ba còn một bộ phim khác được lên sóng là Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đóng cùng Dương Dương. Trong bộ phim này, nàng mỹ nữ Tân Cương đảm nhận vai nữ chính Kiều Tinh Tinh. Dù là nhân vật của nữ diễn viên được cho là theo sát với nguyên tác gốc, nhưng khả năng diễn xuất của cô nàng vẫn chưa thể hiện được nội tâm nhân vật đến với khán giả. Thậm chí, theo một số netizen nhân vật Kiều Tinh Tinh có tính cách giống với Nhiệt Ba ngoài đời hơn là giống nguyên tác gốc.

Địch Lệ Nhiệt Ba – Kỷ Vân Hòa Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Mới đây, khi vào vai nữ chính Kỷ Vân Hòa trong Ngự Giao Ký, Địch Lệ Nhiệt Ba lại tiếp tục có thêm vai diễn nữa được đánh giá là sát với nguyên tác. Trong vai diễn lần này, nữ diễn viên đã có những sự tiến bộ nhất định khi diễn xuất có phần cảm xúc hơn so với trước đó. Bằng chứng là bộ phim đã thu hút lượng lớn người ủng hộ. Nhưng chỉ nhiêu đó vẫn là chưa đủ so với những gì mà người vẫn đang kỳ vọng về khả năng diễn xuất của cô nàng.

Cảnh Điềm – Tư Đằng Nữ diễn viên Cảnh Điềm - Ảnh: Internet Trong năm 2021, so với Kiều Tinh Tinh của Địch Lệ Nhiệt Ba vai diễn Tư Đằng của Cảnh Điềm lại được đánh giá cao hơn hẳn. Ngay từ khi xuất hiện, Tư Đằng do Cảnh Điềm đóng đã khiến dân tình mê mẩn bởi quá xinh đẹp. Không những đem đến khí chất cao ngạo, cô nàng còn khiến người xem bị cuốn hút với lời thoại ''u mê'' khiến người xem khó lòng rời khỏi màn hình.

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