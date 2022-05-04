CĐM mừng rỡ cuối cùng tóc của Địch Lệ Nhiệt Ba không còn 'dị' như trong Ngự Giao Ký nữa rồi

Mới đây, trên MXH Địch Lệ Nhiệt Ba vừa khoe loạt ảnh dễ thương với mái tóc gợi nhớ lại khoảng thời gian trong phim Ngự Giao Ký.

Ngự Giao Ký với sự tham gia của Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba đã kết thúc, song những dư âm của bộ phim vẫn đọng mãi trong lòng khán giả yêu phim Hoa ngữ.

Mới đây, những hình ảnh được Nhiệt Ba đăng tải lên Weibo nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Cụ thể, cô nàng đăng 6 bức ảnh tự sướng trước gương với mái tóc ngắn từng làm mưa làm gió trong Ngự Giao Ký kèm chú thích: "Nghỉ lễ vui vẻ. A Kỷ xuất hiện một chút".

Bài đăng mới đây nhất của nữ diễn viên trên MXH - Ảnh: Internet

Bài đăng của nữ diễn viên ngay lập tức thu hút đông đảo sự quan tâm từ phía người hâm mộ và gửi lời khen đến nhan sắc xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong bộ ảnh của mình, mỹ nhân mặc sơ mi trắng kèm áo lưới xanh dương bên trong, không quên kết hợp với chiếc mũ cùng tông màu trang phục. Dường như Nhiệt Ba đã trang điểm nhẹ với làn da trắng không tỳ vết, ngũ quan hoàn hảo.

Mái tóc từng khiến netizen chê lên chê xuống của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet

Được biết, mái tóc ngắn của Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký từng nhận nhiều ý kiến trái chiều của người xem vì quá "dị". Nhưng sau bộ ảnh mới chụp gần đây, netizen lại chia ra 2 phe, một bên ủng hộ hình ảnh mới này của nữ diễn viên, bên còn lại thì cảm ơn trời vì cô nàng thực ra chỉ đang đội lại mái tóc giả trong phim, chứ không lại thành tâm điểm trên MXH mất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cdm-mung-ro-cuoi-cung-toc-cua-dich-le-nhiet-ba-khong-con-di-nhu-trong-ngu-giao-ky-nua-roi-466356.html