Kết thúc đã lâu, netizen vẫn thắc mắc tại sao Nhậm Gia Luân không dùng vật này để cứu Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký: 'Hay là anh ấy quên lấy ra khi chiến đấu?'

Sao quốc tế 02/05/2022 22:22

Kết thúc đã lâu, người hâm mộ vẫn luôn bàn tán về đoạn kết trong Ngự Giao Ký.

Kết thúc đã lâu, nhưng Ngự Giao Ký vẫn đang là bộ phim thu hút được rất nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ.

Ở tập cuối của Ngự Giao Ký, sau khi người cá Trường Ý (Nhậm Gia Luân) tỉnh lại, anh đã chạy ngay đến chỗ Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) để cùng nhau hợp sức chống lại Thuận Đức đã bị hắc hóa. Thế nhưng sức của cả hai cũng không đủ để đẩy lùi ác ma. Lúc này A Kỷ quyết định hy sinh thân mình để phong ấn Thuận Đức.

Kết thúc đã lâu, netizen vẫn thắc mắc tại sao Nhậm Gia Luân không dùng vật này để cứu Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký: 'Hay là anh ấy quên lấy ra khi chiến đấu?' - Ảnh 1
Cây quyền trượng của Trường Ý - Ảnh: Internet

Đoạn kết trong phim khiến nhiều khán giả tỏa ra khá tiếc nuối khi họ vẫn muốn được chứng kiến cảnh 2 nhân vật chính có thêm nhiều phân đoạn tình cảm với nhau.  

Mới đây, một bộ phận netizen Việt đùa rằng nếu Trường Ý chăm dùng cây quyền trượng của mình hơn thì chắc sẽ không có một cái chết ngược tâm của A Kỷ.

Kết thúc đã lâu, netizen vẫn thắc mắc tại sao Nhậm Gia Luân không dùng vật này để cứu Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký: 'Hay là anh ấy quên lấy ra khi chiến đấu?' - Ảnh 2
Cảnh thân mật của cả 2 trong Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet

Nguồn gốc của cây quyền trượng chính là có từ người cha của Trường Ý - vua của Đông Hải. Khi mất ông đã trao lại quyền trượng cho con trai của mình. Chính vì vậy mà nhiều khán giả thắc mắc, tại sao Nhậm Gia Luân lại không sử dụng cây quyền trượng để giúp người yêu mình tránh khỏi cảnh ''bay màu'' một cách khó hiểu như vậy. 

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Từ khóa:   sao châu á Cbiz Nhậm Gia Luân Địch Lệ Nhiệt Ba Ngự Giao Ký

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