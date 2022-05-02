Địch Lệ Nhiệt Ba và Viên Băng Nghiên vốn là bạn bè tri kỷ, dùng đồ đôi 10 năm, thân thiết bất chấp cả đoàn đội?

Sao quốc tế 02/05/2022 20:36

Đoàn đội của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn có định kiến về Viên Băng Nghiên, nhưng lại bỏ qua cho cô vì tình bạn thân thiết nhiều năm của hai nữ minh tinh.

Nếu thường xuyên theo dõi các hoạt động của Địch Lệ Nhiệt Ba thì có thể biết rằng cô và Viên Băng Nghiên có một tình bạn thân thiết gần 10 năm từ khi học chung khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch Thượng Hải. Không những vậy, nhiều nguồn tin còn tiết lộ rằng hai nữ minh tinh còn từng sống chung trong một phòng ký túc xá khi còn là sinh viên.

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Viên Băng Nghiên và Địch Lệ Nhiệt Ba thân thiết với nhau gần 10 năm - Ảnh: Weibo

Bởi vì đã thân thiết từ khi học đại học, Viên Băng Nghiên và Địch Lệ Nhiệt Ba đã thường xuyên đi chơi và chụp ảnh cùng nhau. Ngoài ra, gần đây netizen còn phát hiện hai sao nữ đã đeo hai chiếc vòng đôi từ năm 2013, đến nay minh tinh họ Viên vẫn thường xuất hiện với chiếc vòng này.

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Viên Băng Nghiên và Địch Lệ Nhiệt Ba cùng đeo vòng tay đôi - Ảnh: Weibo

Nói về tình bạn thân thiết với Địch Lệ Nhiệt Ba, Viên Băng Nghiên còn thường chia sẻ rất thích các bộ phim của "Mỹ nữ Tân Cương". Một lần nọ, cư dân mạng còn bắt gặp sao nữ họ Viên "bình luận dạo" dưới bài đăng của Địch Lệ Nhiệt Ba rằng cô đã thức tới 4 giờ sáng để xem Ngự Giao Ký. Sau đó, Nhiệt Ba còn trả lời lại "Sao lại xem khuya như vậy!" kèm với biểu tượng ôm.

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Hai nữ minh tinh công khai trò chuyện thân mật với nhau - Ảnh: Internet

Tuy hai người đẹp thường xuyên thể hiện tình bạn của mình, nhưng theo nguồn tin trong ngành thì đoàn đội của Địch Lệ Nhiệt Ba lại không hề có thiện cả với Viên Băng Nghiên vì cho rằng cô đang "ké fame" của bạn thân mình. Nhưng vì nể mặc tình bạn của 2 người nên dù phía Viên Băng Nghiên nhiều lần lấn tới, phía "Mỹ nữ Tân Cương" dù khó chịu vẫn bỏ qua.

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