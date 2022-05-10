Danh sách những nữ diễn viên có khả năng diễn xuất 'siêu cấp vũ trụ', netizen phán 1 câu phũ phàng: 'Ai cũng được nhưng Triệu Lộ Tư là sai tè lè'

Bên cạnh dàn minh tinh diễn xuất đã được kiểm chứng, những cái tên được kỳ vọng sẽ đóng chính các dự án phim lớn như Triệu Lộ Tư, Đàm Tùng Vận gây ra không ít tranh cãi.
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Từ trước đến nay, những dự án phim mức độ S+ thường nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả bởi quy mô lớn, độ đầu tư cực khủng từ diễn viên, bối cảnh, ê-kíp, kịch bản,...
Trước đây, những nữ diễn viên từng nhận dự án S có thể kể đến tiểu hoa đình đám như:Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi. Ngoài ra các tiểu hoa có độ hot cao như Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử cũng đã từng có cơ hội đảm nhận những dự án khủng như vậy. Mặc dù những cái tên vừa rồi về khả năng diễn xuất có thể không đủ thỏa mãn các mọt phim nhưng so về sức hút, lượng fan,..tất cả đều giúp họ có thể đảm nhận những dự án lớn mà không gặp quá nhiều vấn đề.
Tuy nhiên, ở thời điện hiện tại, còn rất nhiều tiểu hoa có tiếng, đơn cử như: Đàm Tùng Vận (nhiều phim nổi, thành tích tốt), Quan Hiểu Đồng (độ phổ biến), Cúc Tịnh Y, Dương Siêu Việt (độ hot cao), lại chưa từng được đóng chính dự án S nào.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, chả mấy ai trong số những tiểu hoa có tiếng này có thể đảm nhận nhận tốt những dự án lớn. Đặc biệt là Triệu Lộ Tư khi từng được đánh giá là sở hữu nhan sắc không hề thua kém các tiền bối đi trước và có lộ trình khá bằng phẳng với liên tiếp các dự án mời chào tham gia nhưng khả năng diễn xuất của cô nàng là quá kém so với sự kỳ vọng của fan hâm mộ.
Vì vậy, trong khoảng thời gian tới khó ai có thể chen chân vào danh sách những minh tinh màn ảnh có thể đảm nhận vai diễn cấp S+ như đã nêu ở trên.