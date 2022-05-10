Danh sách những nữ diễn viên có khả năng diễn xuất 'siêu cấp vũ trụ', netizen phán 1 câu phũ phàng: 'Ai cũng được nhưng Triệu Lộ Tư là sai tè lè'

Từ trước đến nay, những dự án phim mức độ S+ thường nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả bởi quy mô lớn, độ đầu tư cực khủng từ diễn viên, bối cảnh, ê-kíp, kịch bản,...

Trước đây, những nữ diễn viên từng nhận dự án S có thể kể đến tiểu hoa đình đám như:Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi. Ngoài ra các tiểu hoa có độ hot cao như Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử cũng đã từng có cơ hội đảm nhận những dự án khủng như vậy. Mặc dù những cái tên vừa rồi về khả năng diễn xuất có thể không đủ thỏa mãn các mọt phim nhưng so về sức hút, lượng fan,..tất cả đều giúp họ có thể đảm nhận những dự án lớn mà không gặp quá nhiều vấn đề.