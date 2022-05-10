Bắt trọn khoảnh khắc Triệu Lộ Tư và Dương Dương có hành động 'gian tình' tại hậu trường Thả Thí Thiên Hạ

Sao quốc tế 10/05/2022 11:58

Dương Dương và Triệu Lộ Tư liên tục bị fan soi ra những hành động đáng ngờ trong hậu trường Thả Thí Thiên Hạ.

Thả Thí Thiên Hạ đang là bộ phim có được sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ, dù cho xuất phát điểm của phim có phần gặp nhiều vấn đề nhưng nhờ có dàn diễn viên chính nổi tiếng cũng đã phần nào giúp cho mọi chuyện đỡ đi một phần, đặc biệt là sự góp mặt của Dương Dương và Triệu Lộ Tư

Bắt trọn khoảnh khắc Triệu Lộ Tư và Dương Dương có hành động 'gian tình' tại hậu trường Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh 1
Bắt trọn khoảnh khắc Triệu Lộ Tư và Dương Dương có hành động 'gian tình' tại hậu trường Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư và Dương Dương bị bắt gặp có nhiều hành động ''gian tình'' với nhau - Ảnh: Internet

Mới đây, những hình ảnh siêu đáng yêu của dàn diễn viên tại hậu trường Thả Thí Thiên Hạ được đoàn làm phim đăng tải. Trong đó, tương tác đầy "gian tình" giữa Dương Dương và Triệu Lộ Tư gây chú ý.

Trong clip, Lộ Tư và Dương Dương đã tranh thủ những lúc rảnh rỗi để chơi súng bắn bong bóng tại phim trường. Trong khi Lộ Tư dùng súng để bắn những đợt bong bóng bay khắp nơi thì Dương Dương cũng góp sức khi dùng chiếc quạt cỡ lớn của mình để làm chúng đi xa hơn.

Điều đáng nói là súng bắn bóng hay chiếc quạt là những thứ Lộ Tư từng tiết lộ Dương Dương cố tình mua để bắt chước và hơn thua với cô. Tuy nhiên, lần này khán giả lại bắt gặp cả hai dùng các món đồ đó để chơi đùa vui vẻ cùng nhau. 

Bắt trọn khoảnh khắc Triệu Lộ Tư và Dương Dương có hành động 'gian tình' tại hậu trường Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh 3
Netizen tích cực ship cặp đôi đến với nhau - Ảnh: Internet

Chứng kiến điều này, nhiều fan hâm mộ cho biết cả 2 trông thực sự đẹp đôi và hẳn cũng có mối quan hệ thân thiết mới có thể thoải mái cười đùa với nhau như vậy. Thậm chí, một số netizen còn nhiệt tình đẩy thuyền cho cặp Dương Dương - Triệu Lộ Tư đến với nhau. 

Hiện Thả Thí Thiên Hạ đang sắp sửa bước vào gia đoạn cuối và hứa hẹn sẽ còn thu hút lượng lớn fan hâm mộ trong thời gian tới. 

 

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Dù vướng nhiều lùm xùm không đáng có nhưng sức hút của Thả Thí Thiên Hạ là điều không bàn cãi. Đặc biệt là những hình ảnh tại hậu trường.

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