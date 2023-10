Sau Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư tiếp tục bị nữ phụ 'lấn át' trong dự án mới

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của Triệu Lộ Tư trong dự án mới Hậu Lãng (Sóng Sau) vừa được nhà đài công bố. Trong đó, nhan sắc của Triệu Lộ Tư gây thất vọng bởi quá nhạt nhòa so với dàn nữ phụ.

Tuy nhiên, chuyện sẽ dừng lại ở đây nếu không có sự xuất hiện của tuyến nữ phụ xinh hơn hoa bên cạnh Lộ Tư. Theo trailer nhà đài công bố, nữ diễn viên Đại Lộ Oa và Trương Manh sẽ đồng hành cùng Hậu Lãng với vai trò cầu nối cho các nhân vật chính trong phim.

Có thể nói, dù mới xuất hiện trong vài khoảnh khắc, nhưng công chúng vẫn có thể thấy được vẻ đẹp và khí chất ngút ngàn của dàn nữ phụ. Nhân vật Dương Tiểu Hồng (do Trương Manh thủ vai) sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, sẵn sàng thu hút mọi ánh nhìn. Bên cạnh đó, Tiểu Hồng cũng sở hữu gu thời trang cực kỳ đẳng cấp khiến mỗi nơi cô xuất hiện như biến thành sàn diễn.

Trương Manh - Ảnh: Internet

Nếu như Tiểu Hồng sắc sảo, sang trọng thì nhân vật Điền Tinh Tinh (do Đại Lộ Oa thủ vai) lại toát lên vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện. Điền Tinh Tinh là bạn cùng bàn của nữ chính Tôn Đầu Đầu (Triệu Lộ Tư). Nhiều khán giả cho rằng dù chỉ xuất hiện trong vỏn vẹn 2 cảnh quay nhưng visual của Điền Tinh Tinh đủ "chặt đẹp" nữ chính Triệu Lộ Tư.

Đại Lộ Oa - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chê bai, nhiều khán giả cũng đứng ra bênh vực Lộ Tư. Công chúng cho rằng mỗi nhân vật trong phim có hoàn cảnh, nghề nghiệp và độ tuổi khác nhau nên không đủ căn cứ để so sánh. Bên cạnh đó, gương mặt của 3 mỹ nhân trong phim đều vô cùng xinh đẹp theo cách rất riêng nên việc so sánh là không cần thiết.

Đại Lộ Oa và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Triệu Lộ Tư bị chê nhạt nhòa hơn bạn diễn. Mỹ nhân họ Triệu từng bị chê kém sắc hơn dàn nữ phụ trong phim Thả Thí Thiên Hạ đóng cùng Dương Dương.

Cụ thể, trong Thả Thí Thiên Hạ, sự xuất hiện của nữ phụ Hoa Thuần Niên do An Duyệt Khê đảm nhận đã khiến Triệu Lộ Tư bất ngờ trở nên lép vế. Không ít người dành lời khen trước gương mặt xinh đẹp của cô nàng. Thậm chí, khi đứng chung khung hình với nữ chính, nhiều netizen còn nhận định khí chất thanh cao, điềm đạm của An Nguyệt Khê có phần nhỉnh hơn, thậm chí lấn lướt cả Triệu Lộ Tư.

An Duyệt Khê - Ảnh: Internet

Dù nhận nhiều tranh cãi xoay quanh tạo hình nhân vật của Triệu Lộ Tư nhưng không thể phủ nhận sự cống hiến cho diễn xuất của cô nàng. Khán giả bày tỏ sự kỳ vọng vào lần tái xuất của Lộ Tư ở dự án hiện đại Hậu Lãng lần này.