Rộ tin Triệu Lộ Tư hẹn hò với bạn trai cùng ngành, còn đến phim trường thăm 'người yêu'?

Sao quốc tế 05/05/2022 10:42

Cộng đồng mạng vừa rộ thông tin Triệu Lộ Tư đang có mối quan hệ lãng mạn với bạn trai cùng ngành.

Triệu Lộ Tư là diễn viên nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu phim Hoa ngữ. Đời tư tình ái của cô luôn được công chúng quan tâm. Gần đây, cô thường xuyên vướng tin đồn hẹn hò Dương Dương khi tham gia Thả Thí Thiên Hạ. Ở phim trường, cặp bạn diễn này liên tục bị soi những hình ảnh cho thấy cực kỳ gần gũi và thân thiết. Cánh săn ảnh bắt lại nhiều khoảnh khắc cho thấy cặp sao liên tục cười nói, đùa giỡn vui vẻ và thậm chí còn có hành động tình tứ như nắm tay.

Rộ tin Triệu Lộ Tư hẹn hò với bạn trai cùng ngành, còn đến phim trường thăm 'người yêu'? - Ảnh 1
Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư đang trong mối quan hệ lãng mạn với bạn trai cùng ngành, chuyện tình cảm của cô có chút phức tạp nên nữ diễn viên đã giấu rất kỹ.

Rộ tin Triệu Lộ Tư hẹn hò với bạn trai cùng ngành, còn đến phim trường thăm 'người yêu'? - Ảnh 2
Rộ tin Triệu Lộ Tư hẹn hò với bạn trai cùng ngành - Ảnh minh họa: Internet

 

Cụ thể, nguồn tin cho biết người yêu Lộ Tư thường đến khách sạn nơi nữ diễn viên ở để thăm cô. Cả hai thường xuyên gặp gỡ, đi dạo và ăn uống vào thời gian rảnh rỗi.

Bên cạnh đó, nguồn tin tiết lộ thêm vì một số nguyên nhân nào đó, Triệu Lộ Tư không muốn để bạn trai đến thăm cô tại phim trường. Có lẽ, nữ diễn viên muốn chuyện tình cảm của mình được riêng tư nhất có thể và không để làm ảnh hưởng đến ekip làm phim.

Dù Triệu Lộ Tư chưa lên tiếng về thông tin trên nhưng khán giả trên khắp các diễn đàn đã bàn luận xôn xao.

- Mong thuyền Nghị - Tư cập bến nhé!

- Em ấy có bạn trai từ lâu rồi mà.

- Hi vọng chuyện tình cảm của cổ được êm đềm nhưng bền lâu.

- Mặc kệ ai nói gì, hãy cứ hạnh phúc chị nhé.

 

Rộ tin Triệu Lộ Tư hẹn hò với bạn trai cùng ngành, còn đến phim trường thăm 'người yêu'? - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư luôn giấu kĩ chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

 

Có thể thấy, công chúng khắp nơi gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến chuyện tình cảm của Triệu Lộ Tư. Khán giả cho rằng đã đến lúc nữ diễn viên cần có một bờ vai vững chắc để chăm lo cho cô.

 

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