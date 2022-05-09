Thả Thí Thiên Hạ: Dương Dương quyết tậu vũ khí mới để trừng trị Triệu Lộ Tư, sự thật đằng sau khiến nhiều người té ngửa

Dù vướng nhiều lùm xùm không đáng có nhưng sức hút của Thả Thí Thiên Hạ là điều không bàn cãi. Đặc biệt là những hình ảnh tại hậu trường.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip với tựa đề: "Vũ khí bí mật của Dương Dương khi đóng phim cổ trang" trong đó khán giả bật cười khi nam thần sử dụng chiếc quạt to đùng trên phim trường Thả Thí Thiên Hạ. Được biết, đây là món đồ gắn liền với câu chuyện vô cùng hài hước khi Triệu Lộ Tư từng cho rằng Dương Dương mua nó để chiến đấu với chiếc quạt nhỏ của cô.

Vũ khí bí mật mà mọi người đồn thổi của Dương Dương hóa ra chỉ là chiếc máy quạt - Ảnh: Internet

Trước đó Triệu Lộ Tư từng cho biết, cô là người mua máy quạt trước trong đoàn làm phim nhưng chỉ vài ngày sau Dương Dương đã tậu hẳn một chiếc máy quạt bự hơn nhằm mục đích hơn thua với nữ diễn viên.

Triệu Lộ Tư bên cạnh chiếc máy quạt nhỏ nhắn đáng yêu của mình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khán giả nhận thấy Dương Dương thật sự không có ý đồ xấu. Việc mua quạt xuất phát từ nhu cầu cá nhân, chỉ trùng hợp là nam diễn viên đã mua cái lớn hơn để san sẻ cho anh em trong đoàn phim.

Bộ phim đang bước giai đoạn cao trào - Ảnh: Internet

Hiện Thả Thí Thiên Hạ đã bước được qua hơn 1/2 chặng đường của phim, dù nhận khá nhiều lời chỉ trích từ phía người hâm mộ về khả năng diễn xuất nhưng lượng người coi đến lúc này của bộ phim vẫn đang là khá ổn và dự kiến sẽ còn tăng cao khi phim sắp sửa bước vào giai đoạn then chốt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tha-thi-thien-ha-duong-duong-quyet-tau-vu-khi-moi-de-trung-tri-trieu-lo-tu-su-that-dang-sau-khien-nhieu-nguoi-te-ngua-467489.html