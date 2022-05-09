Thả Thí Thiên Hạ: Dương Dương quyết tậu vũ khí mới để trừng trị Triệu Lộ Tư, sự thật đằng sau khiến nhiều người té ngửa

Sao quốc tế 09/05/2022 18:40

Dù vướng nhiều lùm xùm không đáng có nhưng sức hút của Thả Thí Thiên Hạ là điều không bàn cãi. Đặc biệt là những hình ảnh tại hậu trường.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip với tựa đề: "Vũ khí bí mật của Dương Dương khi đóng phim cổ trang" trong đó khán giả bật cười khi nam thần sử dụng chiếc quạt to đùng trên phim trường Thả Thí Thiên Hạ. Được biết, đây là món đồ gắn liền với câu chuyện vô cùng hài hước khi Triệu Lộ Tư từng cho rằng Dương Dương mua nó để chiến đấu với chiếc quạt nhỏ của cô.

Thả Thí Thiên Hạ: Dương Dương quyết tậu vũ khí mới để trừng trị Triệu Lộ Tư, sự thật đằng sau khiến nhiều người té ngửa - Ảnh 1
Vũ khí bí mật mà mọi người đồn thổi của Dương Dương hóa ra chỉ là chiếc máy quạt - Ảnh: Internet

Trước đó Triệu Lộ Tư từng cho biết, cô là người mua máy quạt trước trong đoàn làm phim nhưng chỉ vài ngày sau Dương Dương đã tậu hẳn một chiếc máy quạt bự hơn nhằm mục đích hơn thua với nữ diễn viên. 

Thả Thí Thiên Hạ: Dương Dương quyết tậu vũ khí mới để trừng trị Triệu Lộ Tư, sự thật đằng sau khiến nhiều người té ngửa - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư bên cạnh chiếc máy quạt nhỏ nhắn đáng yêu của mình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khán giả nhận thấy Dương Dương thật sự không có ý đồ xấu. Việc mua quạt xuất phát từ nhu cầu cá nhân, chỉ trùng hợp là nam diễn viên đã mua cái lớn hơn để san sẻ cho anh em trong đoàn phim.

Thả Thí Thiên Hạ: Dương Dương quyết tậu vũ khí mới để trừng trị Triệu Lộ Tư, sự thật đằng sau khiến nhiều người té ngửa - Ảnh 3
Bộ phim đang bước giai đoạn cao trào - Ảnh: Internet

Hiện Thả Thí Thiên Hạ đã bước được qua hơn 1/2 chặng đường của phim, dù nhận khá nhiều lời chỉ trích từ phía người hâm mộ về khả năng diễn xuất nhưng lượng người coi đến lúc này của bộ phim vẫn đang là khá ổn và dự kiến sẽ còn tăng cao khi phim sắp sửa bước vào giai đoạn then chốt. 

Thả Thí Thiên Hạ: 7749 phốt chồng chất, đoàn phim 'bỏ của chạy lấy người', mặc Dương Dương - Triệu Lộ Tư tự bơi?

Thả Thí Thiên Hạ: 7749 phốt chồng chất, đoàn phim 'bỏ của chạy lấy người', mặc Dương Dương - Triệu Lộ Tư tự bơi?

Kể từ khi khởi quay đến lúc lên sóng, Thả Thí Thiên Hạ là bộ phim tràn ngập bão tố, hết drama này chồng đến drama khác.

Xem thêm
Từ khóa:   sao châu á Cbiz Dương Dương Triệu Lộ Tư Dương Dương hẹn hò Triệu Lộ Tư Thả thí thiên hạ Triệu Lộ Tư

TIN LIÊN QUAN

Thả Thí Thiên Hạ: 7749 phốt chồng chất, đoàn phim 'bỏ của chạy lấy người', mặc Dương Dương - Triệu Lộ Tư tự bơi?

Thả Thí Thiên Hạ: 7749 phốt chồng chất, đoàn phim 'bỏ của chạy lấy người', mặc Dương Dương - Triệu Lộ Tư tự bơi?

Cùng một câu hỏi phỏng vấn mới vào nghề, Triệu Lệ Dĩnh được khen hết lời, Triệu Lộ Tư gây bão thất vọng vì IQ quá kém

Cùng một câu hỏi phỏng vấn mới vào nghề, Triệu Lệ Dĩnh được khen hết lời, Triệu Lộ Tư gây bão thất vọng vì IQ quá kém

Sau Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư tiếp tục bị nữ phụ 'lấn át' trong dự án mới

Sau Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư tiếp tục bị nữ phụ 'lấn át' trong dự án mới

Triệu Lộ Tư được khen hết lời trong 'Hậu Lãng', liệu có gây tiếng vang sau 'bom xịt' Thả Thí Thiên Hạ?

Triệu Lộ Tư được khen hết lời trong 'Hậu Lãng', liệu có gây tiếng vang sau 'bom xịt' Thả Thí Thiên Hạ?

Tin đồn hẹn hò bạn trai cùng ngành chưa hạ nhiệt, Triệu Lộ Tư tiết lộ mẫu bạn trai lý tưởng của mình, Dương Dương cũng chào thua

Tin đồn hẹn hò bạn trai cùng ngành chưa hạ nhiệt, Triệu Lộ Tư tiết lộ mẫu bạn trai lý tưởng của mình, Dương Dương cũng chào thua

Sau loạt scandal Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư có nguy cơ mất 'cửa' đóng chính những dự án cấp S+ tiếp theo

Sau loạt scandal Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư có nguy cơ mất 'cửa' đóng chính những dự án cấp S+ tiếp theo

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 27 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 57 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 27 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?