Thả Thí Thiên Hạ: 7749 phốt chồng chất, đoàn phim 'bỏ của chạy lấy người', mặc Dương Dương - Triệu Lộ Tư tự bơi?

Sao quốc tế 09/05/2022 15:00

Kể từ khi khởi quay đến lúc lên sóng, Thả Thí Thiên Hạ là bộ phim tràn ngập bão tố, hết drama này chồng đến drama khác.

Thả Thí Thiên Hạ từng được kỳ vọng sẽ trở thành phim cổ trang nổi tiếng của Tencent. Nhưng sau khi ra mắt, phim liên tục vướng vào những ồn ào không đáng có.

Thả Thí Thiên Hạ: 7749 phốt chồng chất, đoàn phim 'bỏ của chạy lấy người', mặc Dương Dương - Triệu Lộ Tư tự bơi? - Ảnh 1
Thả Thí Thiên Hạ ngập drama - Ảnh: Internet

 

Thời gian đầu, cặp đôi chính bị chê không hợp với nhân vật trong nguyên tác. Sau đó, trên mạng xuất hiện tin đồn đạo diễn và nhà sản xuất từng qua lại yêu đương.

Phốt này dẫn đến phốt khác, tác phẩm này tiếp tục bị vướng vào tranh cãi ngược đãi động vật. Đồng thời, bộ phim còn bị tố đạo tình tiết trong Hạc Lệ Hoa Đình.

Cụ thể, một blogger đã tung rất nhiều hình ảnh so sánh cùng liệt kê các chi tiết trùng hợp đến bất ngờ giữa hai bộ phim. Netizen đang bàn tán sôi nổi và tỏ ra bất bình cùng nghi ngại. Một vài blogger khác tiếp tục đăng đàn bốc phốt với nhiều chi tiết nội dung, cảnh quay và sắp đặt hệ thống nhân vật. Đáng chú ý, fan hâm mộ của Hạc Lệ Hoa Đình đang rất tức giận, cho rằng biên kịch và đoàn phim Thả Thí Thiên Hạ quá "trắng trợn", vô tâm và không tôn trọng chất xám của tác phẩm khác. Nguyên tác không có vấn đề gì nhưng tại sao đến khi cải biên chuyển thể thành phim, biên kịch và đoàn phim có vẻ như quá bí ý tưởng, hoặc bằng một cách "siêu nhiên" nào đấy lại vô tình sử dụng những tình tiết và đài từ với độ khác biệt gần như trong gang tấc.

Thả Thí Thiên Hạ: 7749 phốt chồng chất, đoàn phim 'bỏ của chạy lấy người', mặc Dương Dương - Triệu Lộ Tư tự bơi? - Ảnh 2
Thả Thí Thiên Hạ bị tố 'đạo nhái' tác phẩm khác - Ảnh: Internet

Fan của cặp đôi chính cho biết, Dương Dương và Triệu Lộ Tư chỉ là diễn viên. Họ diễn xuất theo yêu cầu của kịch bản nên không thể chịu mọi chỉ trích.

Thả Thí Thiên Hạ: 7749 phốt chồng chất, đoàn phim 'bỏ của chạy lấy người', mặc Dương Dương - Triệu Lộ Tư tự bơi? - Ảnh 3
Dương Dương - Lộ Tư hứng chịu mọi chỉ trích - Ảnh: Internet

 

Một nguồn tin cũng tiết lộ, biên kịch đầu tiên của Thả Thí Thiên Hạ từng viết sát nguyên tác. Tuy nhiên, phim không được quay nên mới bán cho Tencent. 

Sau đó, phía tư bản muốn mời Dương Dương đóng cùng Triệu Lộ Tư nên sửa kịch bản. Biên kịch đầu tiên thấy nội dung quá chán nên đã rời đi.

Người sau đến hoàn thành nội dung chỉ làm theo những gì phía trên yêu cầu. Vì thế, biên kịch không phải là người duy nhất gây ra loạt ồn ào.

Về phần đạo diễn, Doãn Đào từng bị gạt tên khỏi danh sách đoàn phim. Nguyên nhân được đồn đoán là vì, ông từng yêu đương với nhà sản xuất Dương Hiểu Bồi.

Khi ở bên nhau, hai bên xảy ra mâu thuẫn nên quyết định chia tay. Vì Doãn Đào bị nhà sản xuất "đá" khỏi đoàn phim nên không còn liên quan.

Thả Thí Thiên Hạ: 7749 phốt chồng chất, đoàn phim 'bỏ của chạy lấy người', mặc Dương Dương - Triệu Lộ Tư tự bơi? - Ảnh 4
Đạo diễn dính lùm xùm tình ái nên bị 'đá' khỏi đoàn phim - Ảnh: Internet

 

Sau khi ồn ào đạo nhái bùng nổ, tác giả nguyên tác Thả Thí Thiên Hạ đã lên bài đính chính. Theo đó, tác giả Khuynh Linh Nguyệt khẳng định bản thân không tham gia viết kịch bản và không xem phim. Do đó, vị tác giả không có bất cứ mối quan hệ nào với tác phẩm.

Thả Thí Thiên Hạ: 7749 phốt chồng chất, đoàn phim 'bỏ của chạy lấy người', mặc Dương Dương - Triệu Lộ Tư tự bơi? - Ảnh 5
Tác giả nguyên tác đính chính không đạo nhái - Ảnh minh họa: Internet

 

Từ khi xuất hiện loạt phốt, weibo của Thả Thí Thiên Hạ không đăng thêm bất cứ bài tuyên truyền nào. Nhà sản xuất cũng giữ im lặng về những lùm xùm xung quanh.

Vì thế, cư dân mạng cho rằng đoàn phim đã từ bỏ việc tuyên truyền. Đồng thời, khán giả cũng cảm thấy không ai muốn đứng ra chịu trách nhiệm về loạt phốt của bộ phim.

 

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