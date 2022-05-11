Xôn xao thông tin Triệu Lộ Tư 'làm mình làm mẩy' khiến ekip mệt mỏi?

Xuyên suốt thời gian bộ phim "Thả Thí Thiên Hạ" phát sóng, Triệu Lộ Tư luôn là cái tên nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả.

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin Triệu Lộ Tư "làm mình làm mẩy" trong quá trình quay phim "Thả Thí Thiên Hạ".

Cụ thể, không ít cư dân mạng phát hiện một nhân viên hậu kỳ của đoàn phim này đã đăng đàn "phốt" một nữ diễn viên đã giấu tên nhất quyết không chịu nhuộm đen tóc mặc dù đang đóng phim cổ trang. Điều này khiến cả ekip hậu kỳ phải vật vã chỉnh sửa, dùng kỹ xảo để xử lý màu tóc giúp cô nàng vì các màu tóc khác là tối kỵ khi đóng phim cổ trang.

Cư dân mạng phát hiện một nhân viên hậu kỳ của đoàn phim này đã đăng đàn "phốt" một nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Từ thông tin hiển thị trên màn hình máy tính của nhân viên này, cư dân mạng bắt đầu đoán bộ phim cần phải dùng kỹ xảo, hiệu ứng để chỉnh sửa màu tóc cho diễn viên nữ là "Tinh Hán Xán Lạn".

Nhân viên này cũng cho rằng nữ diễn viên đã rất thiếu chuyên nghiệp khi không thể quản lý tốt trạng thái của bản thân trong lúc đóng phim, khiến làn da lộ nhiều khuyết điểm dưới lớp phấn và hậu quả là tổ hậu kỳ lại phải "cày thâu đêm suốt sáng" để cô nàng có thể xuất hiện trên màn ảnh với diện mạo trông được nhất.

Đặc biệt là trong những hình ảnh hậu trường từng được hé lộ của "Tinh Hán Xán Lạn", không khó để thấy tóc của Triệu Lộ Tư vẫn còn vùng có màu nâu vàng sáng. Trừ khi sử dụng tóc giả đè lên hoặc tạo hiệu ứng, chứ một khi màu tóc nâu vàng này lên hình thì sẽ rất lộ.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người đã bênh vực Triệu Lộ Tư, cho rằng một số dân mạng chưa có bằng chứng rõ ràng đã chỉ trích nữ diễn viên và cho rằng cô thiếu chuyên nghiệp là hành động vội vàng, thiếu khách quan.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-thong-tin-trieu-lo-tu-lam-minh-lam-may-khien-ekip-met-moi-467907.html