Dương Dương tiết lộ nữ thần bấy lâu trong lòng, Triệu Lộ Tư hay Địch Lệ Nhiệt Ba đều không phải

Câu trả lời của Dương Dương khiến nhiều người cảm thấy xúc động.

Dương Dương là nam diễn viên được quan tâm nhất nhì Cbiz với nhan sắc ấn tượng cùng diễn xuất tài tình. Bộ phim Thả Thí Thiên Hạ do anh đóng chính cùng Triệu Lộ Tư nhận được nhiều đánh giá tích cực của công chúng.

Nam diễn viên Dương Dương - Ảnh: Internet

Mới đây, Dương Dương khiến cộng đồng mạng thích thú khi công khai tiết lộ người mà anh xem là nữ thần của đời mình. Trái ngược với những cái tên được đưa ra như Triệu Lộ Tư hay Địch Lệ Nhiệt Ba câu trả lời được mỹ nam đưa ra không khỏi khiến nhiều người bất ngờ.

Dương Dương và mẹ - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi tham gia trả lời phỏng vấn cho một trang báo lớn tại dành cho nam giới, Dương Dương nhận được câu hỏi của phóng viên như sau: "Nữ thần trong lòng bạn là ai?". Nam diễn viên không chần chừ mà trả lời ngay: "Mẹ tôi".

Khán giả dành nhiều lời khen cho sự hiếu thảo của nam thần Dương Dương.

Hiện nam diễn viên đang cùng Triệu Lộ Tư tham gia bộ phim Thả Thí Thiên Hạ và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Ngoài ra, cặp đôi còn liên tục để lộ hint có mối quan hệ thân thiết trên mức tình bạn với nhau.

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