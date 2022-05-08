'Tạo hình' của Dương Dương trong 'phim mới' nhận được cơn 'mưa lời khen', độ 'xứng đôi' với 'tình mới' cũng gây sốt không kém

Sao quốc tế 08/05/2022 19:00

Những hình ảnh đầu tiên của Dương Dương trên phim trường Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi đã được tung ra và nhận về đông đảo sự quan tâm của khán giả

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của Dương Dương trên phim trường Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi đã được tung ra và nhận về đông đảo sự quan tâm của khán giả. Trong bức ảnh chụp vội, Dương Dương diện một sơ mi bò màu xanh nước biển và quần tây đen, với vẻ ngoài giản dị nhưng không hề đơn điệu. Khuôn mặt nam tính, điển trai và sáng sủa với  mái tóc ngắn 3 phân càng làm nổi bật lợi thế về ngoại hình của anh ấy. Vẻ ngoài nổi trội khiến nam diễn viên nổi bật bật giữa phố.

'Tạo hình' của Dương Dương trong 'phim mới' nhận được cơn 'mưa lời khen', độ 'xứng đôi' với 'tình mới' cũng gây sốt không kém - Ảnh 1
Dương Dương trong dự án mới - Ảnh: Internet

 

Ngay lập tức, loạt hình ảnh mới nhất của anh chàng nhận về cơn mưa lời khen đến từ khán giả. Nam diễn viên được đánh giá là Tống Diệm bước ra từ tiểu thuyết gốc. Sở hữu nhan sắc chuẩn nam thần, Dương Dương được mệnh danh là nam chính ngôn tình bước ra từ “văn học Tấn Giang” dù ở vai diễn nào anh cũng có thể tỏa sáng. Và người lính cứu hỏa mà anh thử thách trong Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi ngay lập tực lao lên top hot search chỉ với vài hai hình ảnh mơ hồ của người qua đường, đủ thấy sức ảnh hưởng rất lớn của Dương Dương.

'Tạo hình' của Dương Dương trong 'phim mới' nhận được cơn 'mưa lời khen', độ 'xứng đôi' với 'tình mới' cũng gây sốt không kém - Ảnh 2
Tạo hình Dương Dương nhận được cơn mưa lời khen - Ảnh: Internet

 

Góp mặt trong Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi, Dương Dương sẽ vào vai một lính cứu hỏa Tống Diệm. Trước đó, vai diễn Yến Phá Nhạc quân nhân của anh chàng trong Đặc Chiến Vinh Diệu gây sốt trong suốt thờ Dương Dương sẽ vào vai một lính cứu hỏa Tống Diệm . Trước đó, vai diễn Yến Phá Nhạc quân nhân của anh chàng trong Đặc Chiến Vinh Diệu gây sốt trong suốt thời gian i gian phim lên sóng tạo nên thành tích phim ảnh nổi trội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hóa thân thành lính cứu hỏa trong dự án mới, anh chàng chắc hẳn sẽ chẳng vấp phải chút khó khăn nào, thậm chí còn khiến dân tình phải gục ngã cho xem.

'Tạo hình' của Dương Dương trong 'phim mới' nhận được cơn 'mưa lời khen', độ 'xứng đôi' với 'tình mới' cũng gây sốt không kém - Ảnh 3
Dương Dương sẽ vào vai một lính cứu hỏa Tống Diệm - Ảnh: Internet

 

Bạn diễn trong dự án này của chàng nam thần là Vương Sở Nhiên, nữ diễn viên trẻ được nâng đỡ hết mực ở hiện tại. Dù chỉ mới vào nghề nhưng cô nàng nhận được tài nguyên tốt và đóng với nhiều ngôi sao nổi tiếng trong giới. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nổi trội và khí chất thần tiên, nàng mỹ nhân đang được kỳ vọng sẽ là ngôi sao sáng ở tương lai.

'Tạo hình' của Dương Dương trong 'phim mới' nhận được cơn 'mưa lời khen', độ 'xứng đôi' với 'tình mới' cũng gây sốt không kém - Ảnh 4
Vương Sở Nhiên - Ảnh: Internet

 

Tạo hình xinh đẹp, khí chất của Vương Sở Nhiên trong Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi, khán giả đều phải cảm thán người tình màn ảnh của Dương Dương đều là mỹ nhân. Với sự kết hợp của cặp đôi trai tài gái sắc, gấp đôi visual, Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi hứa hẹn sẽ là dự án mới mẻ đầy sức hút khi lên sóng.

'Tạo hình' của Dương Dương trong 'phim mới' nhận được cơn 'mưa lời khen', độ 'xứng đôi' với 'tình mới' cũng gây sốt không kém - Ảnh 5
Cả hai được đánh giá đẹp đôi - Ảnh: Internet

 

Hiện tại, Dương Dương đang là nam diễn viên phủ sóng màn ảnh khi liên tiếp 2 tác phẩm với  thể loại khác nhau lên sóng từ tháng 4 và nhận về đông đảo sự yêu mến của khán giả. Thành tích nổi bật của Đặc Chiến Vinh Diệu và Thả Thí Thiên Hạ đang chứng minh danh hiệu “lưu lượng” hàng thật giá thật của nam diễn viên.

Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cái Nguyệt Hi, dù chưa khai máy nhưng đã chính thức khởi động tại Ninh Ba.

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