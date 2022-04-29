Dương Dương không muốn 'kết đôi' với Nhiệt Ba trong phim mới? Fan 'cầu nguyện' không phải sự thật 'chỉ cần họ tái hợp, cổ trang hay hiện đại cũng được, miễn là đứng cạnh nhau'

Sao quốc tế 29/04/2022 11:12

Netizen vừa có thông tin Dương Dương không nên duyên với Nhiệt Ba trong phim mới mà có mỹ nhân khác thay thế?

Năm 2021, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đã gây sốt màn ảnh nhỏ Hoa ngữ khi hợp tác trong bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Vào vai Kiều tinh Tinh và Vu Đồ, cặp đôi này được nhận xét là đẹp đôi và giống hệt trong nguyên tác của Cố Mạn. Cả hai còn liên tục được khán giả tung hứng là phi thường đẹp đôi, dù là trên phim hay trong các clip hậu trường cũng đều hết sức ngọt ngào, chỉ cần đứng cạnh nhau thôi cũng đủ khiến người ta muốn buông bỏ mọi tín ngưỡng để chèo thuyền. Có thể thấy, lần trở lại này của cả hai nam, nữ diễn viên đỉnh lưu đều vô cùng thành công và được đón nhận.  

Dương Dương không muốn 'kết đôi' với Nhiệt Ba trong phim mới? Fan 'cầu nguyện' không phải sự thật 'chỉ cần họ tái hợp, cổ trang hay hiện đại cũng được, miễn là đứng cạnh nhau' - Ảnh 1
Nhiệt Ba và Dương Dương trong Em là niềm kiêu hãnh của anh - Ảnh minh họa: Internet

 

Từng ngọt ngào là vậy, thế nhưng mới đây lại xuất hiện thông tin cho biết, cặp đôi này sẽ rất khó tái hợp cùng nhau do phía nhà trai đã tìm được người phù hợp hơn.

Theo đó cách đây không lâu, dự án Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao đã chuẩn bị các công đoạn để làm lại. Phía nhà sản xuất phim đã bàn bạc và định mời Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp trong dự án cổ trang này. Đáng tiếc, có thông tin cho biết phía Dương Dương đã từ chối tái hợp và đề cử AngelaBaby thay thế.

Dương Dương không muốn 'kết đôi' với Nhiệt Ba trong phim mới? Fan 'cầu nguyện' không phải sự thật 'chỉ cần họ tái hợp, cổ trang hay hiện đại cũng được, miễn là đứng cạnh nhau' - Ảnh 2
Angela Baby đề cử vào vai nữ chính Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao thay vì Nhiệt Ba - Ảnh minh họa: Internet

 

Dù chưa phải thông tin chính xác song tin này được đưa ra đã khiến không ít fan couple Dương – Ba thất vọng. Năm 2021, cặp đôi này đã khiến bao khán giả phải bấn loạn với chuyện tình ngọt như đường của Kiều Tinh Tinh và Vu Đồ trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Với visual quá đỉnh, chemistry tràn màn hình, khán giả luôn mong đợi cặp đôi này có thể tái hợp thêm lần nữa.

- Sau khi xem xong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh thì u mê 2 chiếc nhan sắc này luôn, quá đẹp đôi hi vọng cả 2 sẽ tái hợp trong phim mới.

- Mong là tin giả thôi, cặp này đẹp đôi vậy mà không tái hợp lần nữa thì tiếc quá.

- Dương Dương mà đóng chung với AngelaBaby thì phần nhan sắc cân được nhưng diễn xuất ở đâu?

- Dương Dương và Nhiệt ba tuy diễn xuất chưa tốt nhưng chemistry quá đỉnh, đứng với nhau đẹp đôi đến mức tưởng là nhân tình thật luôn ấy.

- Mong đôi này sớm tái hợp, phim cổ trang hay hiện đại cũng được, miễn là đứng cạnh nhau thôi.

Dương Dương không muốn 'kết đôi' với Nhiệt Ba trong phim mới? Fan 'cầu nguyện' không phải sự thật 'chỉ cần họ tái hợp, cổ trang hay hiện đại cũng được, miễn là đứng cạnh nhau' - Ảnh 3
Dương Dương và Nhiệt Ba là cặp đôi màn ảnh ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

 

Hiện tại, thông tin này vẫn đang thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Sau hiệu ứng cặp đôi từ Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành một trong những couple đẹp nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

 

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