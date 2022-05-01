Thả Thí Thiên Hạ bị tố 'mượn' ý tưởng? 'Tội lỗi' do Dương Dương mà ra?

Sao quốc tế 01/05/2022 19:00

Đoàn phim 'Thả Thí Thiên Hạ' bị tố mượn ý tưởng qua chi tiết này.

Thả Thí Thiên Hạ lên sóng đã thu hút được lượng người xem rất lớn bởi có sự góp mặt của Dương Dương và Triệu Lộ Tư. Tuy còn nhiều điểm chưa thực sự hoàn hảo, song đây vẫn là một bộ phim được đánh giá là đáng xem trong khoảng tháng 4-5 này. Tuy nhiên, gần đây có thông tin bộ phim bị nói “mượn ý tưởng”.

Thả Thí Thiên Hạ bị tố 'mượn' ý tưởng? 'Tội lỗi' do Dương Dương mà ra? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh minh họa: Internet

 

Cụ thể ngay trong sáng ngày 29/4, Thả Thí Thiên Hạ bất ngờ bị lôi lên top 1 hot search vì phía bộ phim Hạc Lệ Hoa Đình có ý nhắc khéo tác phẩm của Triệu Lộ Tư và Dương Dương.

Trước đó, một số người xem đã phát hiện ra nhiều chi tiết từ nội dung đến lời thoại của Thả Thí Thiên Hạ rất giống của Hạc Lệ Hoa Đình. Bởi thế mà Weibo Hạc Lệ Hoa Đình đã có bài đăng đầy ẩn ý, được cho là đang đề cập tới việc “mượn ý tưởng” này: “Văn học nghệ thuật không nên dùng cho âm mưu toan tính nào, một khi đã bị nhiễm bẩn, thì toàn bộ tinh thần và cốt khí của nó cũng mất đi".

Thả Thí Thiên Hạ bị tố 'mượn' ý tưởng? 'Tội lỗi' do Dương Dương mà ra? - Ảnh 2
Hạc Lệ Hoa Đình 'bóng gió' Thả Thí Thiên Hạ mượn ý tưởng - Ảnh minh họa: Internet

 

Động thái này của Hạc Lệ Hoa Đình được netizen khen ngợi hết lời, bởi không cần chỉ thẳng mặt vẫn có thể bóng gió bộ phim nào đó đang “mượn ý tưởng” của mình.

Mặt khác, một vấn đề nữa mà netizen quan tâm, đó là những nội dung, lời thoại tương đồng với Hạc Lệ Hoa Đình trong Thả Thí Thiên Hạ không hề xuất hiện ở nguyên tác. Do đó, nhiều người đặt ra giả thuyết, đó là do Thả Thí Thiên Hạ khi lên phim, biên kịch biến tác phẩm từ nữ chủ thành nam chủ vì bí quá đã mượn ý tưởng của Hạc Lệ Hoa Đình. Thực tế, nếu Dương Dương chịu nhường Triệu Lộ Tư, thì biên kịch cũng chẳng cần vất vả thay đổi như thế làm gì. Vừa phá nguyên tác, lại khiến fan truyện phật lòng.

Thả Thí Thiên Hạ bị tố 'mượn' ý tưởng? 'Tội lỗi' do Dương Dương mà ra? - Ảnh 3
Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh minh họa: Internet

 

Sau vụ “mượn ý tưởng”, cùng ngày blogger đăng bài viết, cho biết netizen tố đoàn phim Thả Thí Thiên Hạ đối xử không tốt với động vật. Theo bài đăng thì đoàn phim Thả Thí Thiên Hạ đã buộc dây vào bụng của một chú ngựa, sau đó kéo ngã. Nhiều người phân tích rằng nếu ngã theo tư thế của chú ngựa thì khả năng cao khó có thể sống sót. Một số khác thì để lại bình luận, cho biết những cảnh này có thể đoàn phim xài ngựa già, bệnh, sắp đi để vừa có được hiệu ứng chân thật, vừa tiết kiệm chi phí.

Thả Thí Thiên Hạ bị tố 'mượn' ý tưởng? 'Tội lỗi' do Dương Dương mà ra? - Ảnh 4
Dương Dương - Ảnh minh họa: Internet

 

Hiện, CĐM đang hóng chờ lời giải thích từ phía đoàn làm phim Thả Thí Thiên Hạ.

 

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