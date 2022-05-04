Dương Dương tham gia Thả Thí Thiên Hạ để trả món nợ ân tình Tencent ? Xác định chuyển hình qua các dự án chính kịch?

Sao quốc tế 04/05/2022 10:32

CĐM vừa rộ thông tin Dương Dương tham gia Thả Thí Thiên Hạ để trả món nợ ân tình cho Tencent .

Mới đây, có một nguồn tin cho biết phòng làm việc của Dương Dương vừa đàm phán thành công một dự án chính kịch cho nam diễn viên. Trước đó, cũng xuất nhiều nhiều thông tin Dương Dương đang tích cực chuyển hình bằng những dự án chính kịch hoặc những bộ phim nặng tâm lý như Đặc Chiến Vinh Quang.

Dương Dương tham gia Thả Thí Thiên Hạ để trả món nợ ân tình Tencent ? Xác định chuyển hình qua các dự án chính kịch? - Ảnh 1
Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh minh họa: Internet

 

Đặc Chiến Vinh Quang không nổi đình nổi đám như Thả Thí Thiên Hạ nhưng lại có những chỉ số khả quan và được giữ ổn định trong suốt khoảng thời gian phim lên sóng. Đặc Chiến Vinh Quang nhiều tuần liên tiếp giữ vị trí đầu bảng chỉ số diễn viên và chỉ số thảo luận. Đây là tín hiệu khả quan cho một bộ phim lấy đề tài quân đội và nặng về tâm lý như Đặc Chiến Vinh Quang.

Dương Dương tham gia Thả Thí Thiên Hạ để trả món nợ ân tình Tencent ? Xác định chuyển hình qua các dự án chính kịch? - Ảnh 2
Đặc chiến vinh quang - Ảnh minh họa: Internet

 

Trong Đặc Chiến Vinh Quang, Dương Dương vào vai Yên Phá Nhạc, sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân nhân. Để chứng tỏ bản thân với cha, Yên Phá Nhạc ghi danh nhập ngũ. Tuy nhiên, đời sống quân đội không hề dễ dàng như anh nghĩ. Trải qua rất nhiều cuộc huấn luyện khắc nghiệt, rơi nước mắt, đổ mồ hôi và cả đổ máu, Yên Phá Nhạc đã trở thành một chiến sĩ thực thụ.

Có vẻ sau Đặc Chiến Vinh Quang, Dương Dương và đoàn đội của anh chàng đã xác định sẽ chuyển hình rõ ràng hơn thông qua những dự án chính kịch.

Chuyển hình ở thời điểm hiện tại được cho là lựa chọn tất yếu đối với Dương Dương vì nam diễn viên đã sớm trở thành đỉnh lưu nên nếu muốn đi được đường dài phải nhận những dự án chính kịch để khẳng định bản thân cũng như tiếp cận được thêm nhiều đối tượng khán giả.

Dương Dương tham gia Thả Thí Thiên Hạ để trả món nợ ân tình Tencent ? Xác định chuyển hình qua các dự án chính kịch? - Ảnh 3
Dương Dương đã xác định sẽ chuyển hình rõ ràng hơn thông qua những dự án chính kịch - Ảnh minh họa: Internet

 

Ngay từ đầu, khi được Tencent mời vào vai Hắc Phong Tức của Thả Thí Thiên Hạ, Dương Dương tỏ ra bất cần và thậm chí còn ngó lơ vai diễn này. Dẫu vậy, Tencent vẫn rất kiên nhẫn khuyên nhủ Dương Dương khiến anh chàng mủi lòng.

Cuối cùng, nam diễn viên sinh năm 1991 đã đồng ý tham gia đoàn phim Thả Thí Thiên Hạ để trả món nợ ân tình cho Tencent. Chính vì không quan tâm quá nhiều đến kết quả của phim, ngay sau khi scandal đạo nhái nổ ra, phía Dương Dương không hề có động thái nào khác liên quan đến vụ việc.

 

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