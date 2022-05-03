Không phải nam thần Dương Dương, netizen bất ngờ muốn ghép cặp Triệu Lộ Tư với người này trong Thả Thí Thiên Hạ

Sự xuất hiện của nam phụ này đang có nguy cơ khiến cho Dương Dương bị ra rìa trong chuyện tình với Triệu Lộ Tư.

Dương Dương và Triệu Lộ Tư hiện đang là bộ đôi nhận được sự quan tâm nhiều nhất của mọt phim Trung. Mặc dù cả hai không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất trong Thả Thí Thiên Hạ nhưng chuyện tình của cặp đôi trong phim vẫn được nhiều người chú ý đến. Tuy nhiên, cặp đôi sắp sửa gặp phải sóng gió khi có sự góp mặt của nam phụ Lại Nghệ.

Nam diễn viên Lại Nghệ - Ảnh: Internet

Trong tác phẩm này, Lại Nghệ đã đảm nhận hình tượng Hoàng Triều - thế tử Ký Châu. Nhân vật gây ấn tượng trước phong thái đĩnh đạc, lạnh lùng. Bên cạnh đó, nam phụ còn được đánh giá là một nhân tố đáng gờm trong cuộc chiến tranh giành thiên hạ.

Triệu Lộ Tư đang được fan đẩy thuyền với nam phụ trong Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Đặc biệt, sau màn đấu kiếm với Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư), thế tử Hoàng Triều nhanh chóng lọt vào mắt xanh của netizen. Thậm chí, một số netizen còn cho rằng Lại Nghệ còn hợp đôi hơn nhiều khi đứng cạnh nữ diễn viên họ Triệu so với Dương Dương.

Chưa dừng lại ở đó, nhan sắc nổi bật không thua kém Dương Dương của Lại Nghệ hứa hẹn anh chàng sẽ sớm trở thành đối thủ của nam chính Thả Thí Thiên Hạ trong thời gian sắp tới.

Với tình hình căng như dây đàn thế này, e rằng những ai là fan của Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ nên khuyên anh chàng nhanh chóng có động thái gì thì hơn, trước khi nam phụ cưỡng mất người đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-phai-nam-than-duong-duong-netizen-bat-ngo-muon-ghep-cap-trieu-lo-tu-voi-nguoi-nay-trong-tha-thi-thien-ha-466131.html